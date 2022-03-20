AK Parti'den 'yeni asgari ücret' açıklaması: Haziranda duyurulacak

TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında asgari ücrete ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yeni bir zammın sinyalini vermişti.



Yıl ortasını işaret eden Özkan, "Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.



Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de vatandaşın gelirlerini artırıcı önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayarak, "Gerekirse Türkiye'de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı" demişti.



Tüm bu açıklamaların ardından bugün bir zam sinyali de AK Parti Adana Milletvekili ve TBMM Tarım Komisyonu Üyesi Abdullah Doğru'dan geldi.



AK PARTİ HAZİRAN AYINI İŞARET ETTİ

Doğru, artan mazot ve gübre maliyetlerinin altında çiftçinin ezdirilmeyeceğini, emekliden çalışana her kesimi kapsayan müjdelerin haziran ayında duyurulacağını ifade etti.



Doğru tüm kesimleri ilgilendiren açıklamasında şunları söyledi:



"Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz olarak gıdaya ulaşmakta vatandaşın ulaşmasında en ufak sıkıntıya müsaade etmeyeceğiz. İşçimiz, asgari ücretlimize emeklimiz, memurumuza zam yaptık artan fiyatlarla ilgili maaşlarda erime oldu.



Bu zamlardan daha fazlasını yapacağız. Hiç kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Özellikle haziran ve hazirandan sonra bunu Cumhurbaşkanımız açıklayacak duyacaksınız.



20 senedir bu ülkeyi nasıl bu noktaya getirdiysek Cumhurbaşkanımız enflasyona da hiçbir vatandaşımızı ezdirmeyecek."



ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Asgari ücret, yasal olarak belli ölçülere göre saptanan, işçiye bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ücrettir.



2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4250 lira olarak açıkladı.



ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.



Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.



Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.



Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.







