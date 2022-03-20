Yap-İşlet-Devret olmasaydı bu projeleri bir ömür göremezdik
Yap-İşlet-Devret olmasaydı bu projeleri bir ömür göremezdik
TÜİK'te baş döndüren atama: Üçüncü kez aynı isim atandı
TÜİK'te baş döndüren atama: Üçüncü kez aynı isim atandı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Kapanma riski olan kuyumcuların sorunu çözüldü
Kapanma riski olan kuyumcuların sorunu çözüldü
Zam talebi geri çevrilen işçiye Yargıtay'dan kötü haber
Zam talebi geri çevrilen işçiye Yargıtay'dan kötü haber
AK Parti'den 'yeni asgari ücret' açıklaması: Haziranda duyurulacak
AK Parti'den 'yeni asgari ücret' açıklaması: Haziranda duyurulacak
15 Temmuz'un kahraman komutanı 'köprüyü ele geçirme' planını anlattı
15 Temmuz'un kahraman komutanı 'köprüyü ele geçirme' planını anlattı
3 Bakanlık koordine ediyor: Her OSB'ye kreş geliyor
3 Bakanlık koordine ediyor: Her OSB'ye kreş geliyor
Meteoroloji saat vererek uyardı: Bu illerde yoğun kar bekleniyor
Meteoroloji saat vererek uyardı: Bu illerde yoğun kar bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En pahalı hizmet yapılmayandır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En pahalı hizmet yapılmayandır
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, trafiğe açıldı
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, trafiğe açıldı
Günlük koronavirüs verileri açıklandı
Günlük koronavirüs verileri açıklandı
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden "1915 Çanakkale Köprüsü" açıklaması
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden "1915 Çanakkale Köprüsü" açıklaması
O uzman çavuş görevine iade edildi
O uzman çavuş görevine iade edildi
Sağlık Bakanı Koca'dan Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazaya ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazaya ilişkin açıklama
Bolu Valisi: Şu ana kadar ölüm haberi almadık
Bolu Valisi: Şu ana kadar ölüm haberi almadık
Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak
Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak
Marmaray trenleri saat 02.00'ye kadar hizmet verecek
Marmaray trenleri saat 02.00'ye kadar hizmet verecek
10 Mayıs'taki toplantıda tüm kamu çalışanlarımızın memnuniyetini sağlayacağız
10 Mayıs'taki toplantıda tüm kamu çalışanlarımızın memnuniyetini sağlayacağız
Yargıtay, ürün değişimi talebini reddeden mahkeme kararını bozdu
Yargıtay, ürün değişimi talebini reddeden mahkeme kararını bozdu
Türkiye'nin dev projesi start alıyor
Türkiye'nin dev projesi start alıyor
Düğün sezonu öncesi Yargıtay'dan emsal 'kapora' kararı
Düğün sezonu öncesi Yargıtay'dan emsal 'kapora' kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon bağlantısı ile işçilere hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon bağlantısı ile işçilere hitap etti
Gülen iade edilecek mi? Bakan Bozdağ: Şartlar oluştu
Gülen iade edilecek mi? Bakan Bozdağ: Şartlar oluştu
Ramazan öncesi çarşı pazara ateş düştü! Yüzde 86'lık zamlar var
Ramazan öncesi çarşı pazara ateş düştü! Yüzde 86'lık zamlar var
Boğaziçi'nde yeni kurulan Hukuk Fakültesi'nin yabancı dil oranı değiştirildi
Boğaziçi'nde yeni kurulan Hukuk Fakültesi'nin yabancı dil oranı değiştirildi
Emniyette 'bölge sistemi' tartışması
Emniyette 'bölge sistemi' tartışması
Temel ürünler ucuza alınacak
Temel ürünler ucuza alınacak
Bakan Özer 7 buçuk ayda genç işsizliğe savaş açtı
Bakan Özer 7 buçuk ayda genç işsizliğe savaş açtı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

TÜİK'te baş döndüren atama: Üçüncü kez aynı isim atandı

TÜİK'te baş döndüren bir atama daha yaşandı. TÜİK başkan yardımcılığına üçüncü kez Kürşat Dosdoğru getirildi. Dosdoğru daha önce bir kez başkan, iki kez de başkan yardımcısı olmuş ancak her atamadan sonra görevden alınmıştı.

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 20 Mart 2022 11:35
Yazdır
TÜİK'te baş döndüren atama: Üçüncü kez aynı isim atandı

Enflasyon hesaplamaları nedeniyle en tartışmalı kurumlardan biri haline gelen ve 2002'den bu yana 10 başkan değiştiren Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK), baş döndüren bir atama daha yaşandı. TÜİK başkan yardımcılığına 3. kez Kürşat Dosdoğru getirildi. Dosdoğru daha önce bir kez başkan, 2 kez de başkan yardımcısı olmuş ancak her atamadan sonra görevden alınmıştı. Şimdi 3. kez başkan yardımcısı olarak geri döndü. TÜİK'te bir diğer isim Fatih Şahin ise başkan yardımcılığı görevinden alındıktan yalnızca 8 ay sonra tekrar aynı göreve geldi.

2002'den bu yana 10, son 3.5 yılda ise 6 başkan değiştirerek rekor kıran TÜİK'te karmaşa yaşanıyor. Kürşat Dosdoğru, 2017 yılında başkan yardımcısı oldu. Yaklaşık 4 yıl görevini sürdüren Dosdoğru, 15 Şubat 2021'de başkan olarak atandı. 15 gün sonra da görevinden alındı, başkan yardımcılığına döndü. Ardından başkan yardımcılığından da alındı. Bir süre 'uzman' olarak çalışan Dosdoğru, 17 Mart 2022'de yeniden başkan yardımcısı oldu. Böylece Dosdoğru yaklaşık bir yıl içinde 1 kez başkan, 3 kez başkan yardımcısı koltuğuna oturmuş oldu.

8 AYDA YENİDEN ATANDI

TÜİK Sosyal İşler Daire Başkanlığı personeli olan Fatih Şahin de 23 Şubat 2021'de başkan yardımcısı olarak görevlendirildi. 1 Temmuz 2021'de ise görevden alındı. Şahin başkan yardımcılığı görevinden alındıktan 8 ay sonra tekrar başkan yardımcısı olarak atandı. 17 Mart 2022'de yayınlanan bir kararname ile TÜİK başkan yardımcıları Umut Serhat İdman ve Nurettin Kaya da görevden alındı. Bu isimlerin yerine Fatih Şahin ve Kürşat Dosdoğru atandı.

DENİZ AYHAN

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Ülke genelinde 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması' yapıldı
Ülke genelinde 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması' yapıldı
Marmaray trenleri saat 02.00'ye kadar hizmet verecek
Marmaray trenleri saat 02.00'ye kadar hizmet verecek
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu bugüne kadar 25,4 milyon lira ceza verdi
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu bugüne kadar 25,4 milyon lira ceza verdi
Emniyette 'bölge sistemi' tartışması
Emniyette 'bölge sistemi' tartışması
POMEM ve PMYO'oda evlilikle ilgili kısıtlamalar kaldırıldı
POMEM ve PMYO'oda evlilikle ilgili kısıtlamalar kaldırıldı
PMYO Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
PMYO Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

Bu Habere Tepkiniz

Başkomiser rütbesine terfi ettirilmeme işlemine iptal kararı
Başkomiser rütbesine terfi ettirilmeme işlemine iptal kararı
'Benden daha fazla disiplin cezası alan terfii ettirildi' diyen komiseri Danıştay haklı buldu
KDK'ya en çok şikayet edilen kurumlar belli oldu!
KDK'ya en çok şikayet edilen kurumlar belli oldu!
Kamu Denetçiliği Kurumu, 2021 yılına ait faaliyet raporunu yayımladı! En çok şikayet edilen kurumlar; Adalet Bakanlığı, Mahalli İdareler, Üniversiteler, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı oldu!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
https://sinav.memurlar.net/
İnfaz koruma memurlarına 3. dereceli kadro hakkı verildi
İnfaz koruma memurlarına 3. dereceli kadro hakkı verildi
18 Mart 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kadro kararıyla infaz koruma memurlarına 3 ve 4. dereceye inme hakkı verildi.
Başkent Üniversitesi bu ilanı düzeltmeli!
Başkent Üniversitesi bu ilanı düzeltmeli!
Başkent Üniversitesi tarafından yayımlanan öğretim görevlisi kadro ilanı adayı tarif ediyor!
MEB, geçici görev yolluklarında dikkat edilecek hususları tek tek açıkladı
MEB, geçici görev yolluklarında dikkat edilecek hususları tek tek açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 29.01.2020 tarih ve 2030347 sayılı yazısı ile 03.03.2022 tarih ve 44922002 sayılı yazısıyla geçici görev yolluklarında uygulamada birlikteliğinin sağlanması için dikkat edilecek hususları tek tek açıkladı.
Polise söylenen 'Adam değilsin' sözü hakaret sayılır mı?
Polise söylenen 'Adam değilsin' sözü hakaret sayılır mı?
Yargıtay 4. Ceza Dairesi, kolluk görevlisine söylenen "adam değilsin" ifadesinin hakaret olmadığına karar verdi.
AYM'den siyasi partiye üye olan memurla ilgili olumlu karar
AYM'den siyasi partiye üye olan memurla ilgili olumlu karar
Anayasa Mahkemesi siyasi partiye üye olan memurun uyarılmaksızın Devlet memurluğundan çıkarılmasının hak ihlali olduğuna karar verdi.
Danıştay'dan, serserilerin 'oyuncağı' olmakla suçlanan emniyet müdürüyle ilgili karar
Danıştay'dan, serserilerin 'oyuncağı' olmakla suçlanan emniyet müdürüyle ilgili karar
Serserilerin 'oyuncağı' olmakla suçlanan emniyet müdürünü mahkeme haklı buldu
Memurlar yurt dışında şirket kurabilir mi?
Memurlar yurt dışında şirket kurabilir mi?
Devlet memurlarının yurt dışında sorumlulukları sermayeleriyle sınırlı olan nitelikte şirket kurabileceklerini değerlendiriyoruz
Emniyet teşkilatına 'bölge sistemi' getirildi
Emniyet teşkilatına 'bölge sistemi' getirildi
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yeni yönetmelik ile Emniyet Teşkilatı'nda 'bölge sistemi' getirildi.
SGK 550 sözleşmeli personel alacak
SGK 550 sözleşmeli personel alacak
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel alacak.Son başvuru 24 Mart 2022.
Adı Sevgi 2.Bölüm 2. Fragmanı
Adı Sevgi 2.Bölüm 2. Fragmanı
Adı Sevgi 2.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Adı Sevgi dizisinin yeni bölümü 20 Mart Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 nisan 2022
Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu
Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN), küresel anket verilerinden yararlanarak belirlediği, ?2022 Dünyanın En Mutlu Ülkeleri? raporunu yayınladı.