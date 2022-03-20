TÜİK'te baş döndüren atama: Üçüncü kez aynı isim atandı

Enflasyon hesaplamaları nedeniyle en tartışmalı kurumlardan biri haline gelen ve 2002'den bu yana 10 başkan değiştiren Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK), baş döndüren bir atama daha yaşandı. TÜİK başkan yardımcılığına 3. kez Kürşat Dosdoğru getirildi. Dosdoğru daha önce bir kez başkan, 2 kez de başkan yardımcısı olmuş ancak her atamadan sonra görevden alınmıştı. Şimdi 3. kez başkan yardımcısı olarak geri döndü. TÜİK'te bir diğer isim Fatih Şahin ise başkan yardımcılığı görevinden alındıktan yalnızca 8 ay sonra tekrar aynı göreve geldi.

2002'den bu yana 10, son 3.5 yılda ise 6 başkan değiştirerek rekor kıran TÜİK'te karmaşa yaşanıyor. Kürşat Dosdoğru, 2017 yılında başkan yardımcısı oldu. Yaklaşık 4 yıl görevini sürdüren Dosdoğru, 15 Şubat 2021'de başkan olarak atandı. 15 gün sonra da görevinden alındı, başkan yardımcılığına döndü. Ardından başkan yardımcılığından da alındı. Bir süre 'uzman' olarak çalışan Dosdoğru, 17 Mart 2022'de yeniden başkan yardımcısı oldu. Böylece Dosdoğru yaklaşık bir yıl içinde 1 kez başkan, 3 kez başkan yardımcısı koltuğuna oturmuş oldu.

8 AYDA YENİDEN ATANDI

TÜİK Sosyal İşler Daire Başkanlığı personeli olan Fatih Şahin de 23 Şubat 2021'de başkan yardımcısı olarak görevlendirildi. 1 Temmuz 2021'de ise görevden alındı. Şahin başkan yardımcılığı görevinden alındıktan 8 ay sonra tekrar başkan yardımcısı olarak atandı. 17 Mart 2022'de yayınlanan bir kararname ile TÜİK başkan yardımcıları Umut Serhat İdman ve Nurettin Kaya da görevden alındı. Bu isimlerin yerine Fatih Şahin ve Kürşat Dosdoğru atandı.

DENİZ AYHAN

