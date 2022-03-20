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Lise öğrencisinden 'Kendi enerjisini üreten elektrikli sandalye' projesi

Eskişehir Çağfen Koleji Anadolu Lisesi öğrencisi Kayra Kartoğlu, öğretmeniyle birlikte geliştirdiği 'kendi enerjisini üreten elektrikli sandalye' projesiyle TÜBİTAK 53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bursa Bölge Yarışması'nda fizik dalında finale kaldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 20 Mart 2022 12:17
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Lise öğrencisinden 'Kendi enerjisini üreten elektrikli sandalye' projesi

Eskişehirli 10'uncu sınıf öğrencisi Kayra Kartoğlu, fizik öğretmeninin danışmanlığında 'kendi enerjisini üreten elektrikli sandalye' projesini geliştirdi. Proje kapsamında bedensel engelli bireylerin kullandığı elektrikli sandalyelerin yolda kalmasını önlemeyi amaçlayan Kartoğlu ve öğretmeni Meryem Özmumcu, basınç ve hareketi elektrik enerjisine dönüştüren bir devre tasarladı.
Kayra ve Meryem Öğretmen hazırladıkları projeyle 53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bursa Bölge Yarışması'na katıldı. Lise bünyesinde Eskişehir'i fizik dalında temsil eden tek okul olarak yarışmaya katılan Kartoğlu, finale kalmaya hak kazandı. Proje ise 14-17 Mart tarihleri arasında Bursa Uludağ Üniversitesi'nde sergilenmeye layık görüldü.

"Böyle bir projeye katılmak benim çocukluk hayalimdi"
Bilimsel bir projeye katılmanın çocukluk hayali olduğunu aktaran 10'uncu sınıf öğrencisi Kayra Kartoğlu, "Fizik öğretmenim bana proje fikrinden bahsetti. Biz de bu fikri geliştirerek TÜBİTAK yarışmasına başvurduk. İlk önce projeyi tasarlamak ve devreleri oluşturmakla başladık. Proje yazısını hazırlamak için çeşitli araştırmalar yaptık. En sonunda da projeyi sunduk. Böyle bir projeye katılmak benim çocukluk hayalimdi. Küçükken hep böyle kitaplar okuyup 'keşke ben de yapsam' dediğim bir şeydi. Fizik öğretmenim sayesinde böyle bir fırsatım oldu. Onun sayesinde hayalimin bir kısmını gerçekleştirdim. Bu benim için çok mutluluk verici bir olay. Bu projedeki hedefim engelli bireylerin kendi enerjilerini kendileri üretmesini sağlayarak onları zor durumda bırakmamaktı. Engelli bir bireyin yolda giderken tekerlekli sandalyesinin şarjı bitebiliyor ve zor durumda kalıyor. Bu çalışma sayesinde zor durumları önlemeyi amaçladık" diye konuştu.

"Çok mutluyuz ve gururluyuz"
Projenin finale kalmasından ve sergilenmeye layık görülmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Fizik Öğretmeni Meryem Özmumcu, "Bu sene 53'üncüsü düzenlenen liseler arası proje yarışmasında bölge finalinde fizik dalında projemiz finale kaldı. 14-17 Mart arasında projemizi Bursa Uludağ Üniversitesi'nde sergiledik. Çok mutluyuz ve gururluyuz. Fizik alanında Eskişehir'den de tek olmamız bizim için ayrı bir mutluluk sebebi oldu. Projemiz, kendi enerjisini üreten elektrikli tekerlekli sandalye. 'Tekerlekli sandalyesinin aküsü biten bir birey kendi enerjisini üretebilir mi?' sorusundan yola çıktık. Kişi oturduğu yerde, tekerleklerinden piezoelektrik sayesinde iki taraflı elektrik üreten bir devre tasarladık. Bunu powerbank ile birleştirerek akü bittiği zaman kullanacağımız şekilde tasarlamış olduk. Projemizin en güzel tarafı geliştirilebilir özelliğinin olması. Temas yüzeylerini arttırdığımız zaman, ilerlediğinde daha çok elektrik enerjisi üretebilecek şekilde tasarlandığı zaman daha üst seviyelerde enerji sağlayacaktır. Önümüzde yarışmalara katılacağımız farklı projelerimiz de mevcut" dedi.

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