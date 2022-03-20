Balıkesir'de sobadan sızan gazdan kişi öldü, karısı tedaviye alındı
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişiden biri yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Mart 2022 13:01
İlçenin kırsal Armutlu Mahallesi'nde yaşayan Uğur (33) ve Semra Ayan (36) çiftinden haber alamayan komşuları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve gelen ekipler, yerde baygın buldukları çiftin, sobadan sızan gazdan zehirlendiğini belirledi.
Uğur Ayan, evde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hayati tehlikesi bulunan kadın ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yaşamını yitiren Uğur Ayan'ın cansız bedeni, Balıkesir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız