Dili boğazına kaçan kadın, polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtuldu

Çukurova ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda devriye görevi yapan Yunus ekipleri, yaya olarak ilerleyen kadının bayıldığını gördü.

Ekipler, durumu telsizle bildirip ambulans talebinde bulundu.

Kadının nefes almakta zorlandığını ve dilinin boğazına kaçtığını fark eden polisler, telsiz anonsuyla ambulansın daha hızlı gelmesini istedi. Bu sırada bir polis memuru, elini kadının ağzına koyarak dilinin boğazına kaçmasını önledi.

Müdahaleyle nefes alması sağlanan Ecem O, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.