Spor Yasası, TBMM'ye sunuluyor

Başta 4 büyükler olmak üzere Türkiye'de birçok spor kulübü borç batağında.

Son yıllarda yaşanan döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve pandemi süreci kulüplerin ekonomilerini iyice dibe doğru çekti.

Kulüplerin yaşadığı sıkıntıları gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun zamandır gündemde olan spor yasasıyla ilgili çalışma talimatı vermişti.

TEKLİF MECLİS'E SUNULACAK

Sabah gazetesinin haberine göre spor kulüplerini borç batağından kurtarmayı hedefleyen yasa teklifi bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

Buna göre artık kulüplerin statüsü değişecek ve A.Ş. olacak. Ayrıca başkanlar borçtan sorumlu tutulurken, menajerlerin futbolcularla sözleşmesi en fazla 2 yıllık olacak. Kulüp harcamaları şeffaflaşacak.

SPOR YASASI NELERİ DEĞİŞTİRİYOR?

Yeni spor yasasının ardından kulüpler şeffaflık kazanacak.

Kulüpler dernet statüsünden çıkarılıp anonim şirket gibi yönetilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, spor kulüplerinin denetimini yapacak.

Kulüp başkanları ve yöneticileri, kendi dönemlerindeki borçlardan sorumlu olacak.

Kulüplerin borçlanmalarına sınır getirilecek.

TFF'ye bağlı tüm kurullar, yeniden düzenlenecek.

Menajerlik sistemi yeniden düzenlenecek.