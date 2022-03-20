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Isparta'da doktoru darbeden şüpheli serbest bırakıldı

Isparta Şehir Hastanesinin acil servisinde görevli doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Mart 2022 15:31
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Isparta'da doktoru darbeden şüpheli serbest bırakıldı

112 Acil Servis ekibi, alkollü olduğu öne sürülen Ş.Y'yi tedavi için Isparta Şehir Hastanesine getirdi.

Ş.Y, iddiaya göre, kendisine müdahalede bulunan acil tıp uzmanı E.Ş'ye tokat attı. Doktorun "beyaz kod" vermesi üzerine şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ş.Y, savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, yaptığı yazılı açıklamada, doktorun darbedilmesinin sağlık camiası tarafından üzüntüyle karşılandığını belirtti.

Sağlık çalışanlarına şiddetin, sebebi her ne olursa olsun kabul edilemez olduğunu belirten Karakaya, "İl Sağlık Müdürlüğü olarak sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu ve olayın takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

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