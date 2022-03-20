Dışişleri'nden Suudi Arabistan'daki saldırılara kınama
Dışişleri Bakanlığı, sabah saatlerinde Suudi Arabistan'ın çok sayıda noktasında gerçekleşen insansız hava aracı (İHA) ve roket saldırılarını kınadı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Mart 2022 16:08
Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'da 20 Mart sabahı çok sayıda noktaya İHA ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıları kınadı.
"Suudi Arabistan'da 20 Mart sabahı çok sayıda noktaya İHA ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz. Bölgemizde huzur ve istikrarı bozmayı amaçlayan ve uluslararası hukuka da aykırı olan bu terör eylemleri hiçbir şekilde kabul edilemez" denilen açıklamada, Türkiye'nin saldırılara karşı Suudi Arabistan'la dayanışma içinde olduğu kaydedildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız