Dışişleri'nden Suudi Arabistan'daki saldırılara kınama

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'da 20 Mart sabahı çok sayıda noktaya İHA ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıları kınadı.

"Suudi Arabistan'da 20 Mart sabahı çok sayıda noktaya İHA ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz. Bölgemizde huzur ve istikrarı bozmayı amaçlayan ve uluslararası hukuka da aykırı olan bu terör eylemleri hiçbir şekilde kabul edilemez" denilen açıklamada, Türkiye'nin saldırılara karşı Suudi Arabistan'la dayanışma içinde olduğu kaydedildi.