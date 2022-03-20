Kastamonu'da çıkan yangınlarda bir kişi hayatını kaybetti

MEB, geçici görev yolluklarında dikkat edilecek hususları tek tek açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 29.01.2020 tarih ve 2030347 sayılı yazısı ile 03.03.2022 tarih ve 44922002 sayılı yazısıyla geçici görev yolluklarında uygulamada birlikteliğinin sağlanması için dikkat edilecek hususları tek tek açıkladı.