Galatasaray, Gaziantep'te yara aldı!

Gaziantep FK, Galatasaray'ı 3-1 yendi; 6 maç sonra galip geldi. Erol Bulut'un öğrencilerini galibiyete taşıyan isimler Papy Djilobodji, Maxim (Penaltı) ve Figueiredo oldu. Galatasaray'ın tek sayısı Bafetimbi Gomis'ten geldi.

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Gaziantep FK, maçın her iki yasısında da üstün taraftı. İlk golü ise Galatasaray buldu. Kerem'in sol kanatta Papy Djilobodji'den müthiş bir çalımla sıyrılıp ortaya çıkardığı topu Morutan kaleye gönderdi. Defanstan seken topu Bafetimbi Gomis tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

45+4'te Gaziantep FK, Papy Djilobodji'nin golüyle eşitliği sağladı. Alexandru Maxim'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Papy Djilobodji arka direkte sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu.

İlk yarı 1-1 biterken; Gaziantep FK ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü. 70. dakikada Figueiredo, ceza sahası içerisinde Berkan'ın müdahelesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Bir dakika sonra penaltı atışı için beyaz noktaya gelen Maxim, klas bir vuruşla ağları havalandırdı ve Gaziantep FK'yı 2-1 öne geçerdi.

75. dakikada Kerem'in harika pasında Gomis kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fransız oyuncunun vuruşunda kaleci Günay topu ayaklarıyla çıkardı ve mutlak golü önledi.

81'de bu kez sahneye çıkan isim Joao Figueiredo oldu. Ceza alanı sağ çaprazında Semih Kaya ile girdiği mücadeleyi kazanan Alexandru Maxim, ortasını yaptı. Altıpas sağ ön çizgisi yakınında topla buluşan Joao Figueiredo, yerden sert ve düzgün vurdu meşin yuvarlak üçüncü kez Galatasaray ağlarıyla buluştu.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Gaziantep sahadan 3-1 galip ayrıldı. Gaziantep FK bu galibiyetle puanını 40 yaptı, Galatasaray ise 38 puanda kaldı.