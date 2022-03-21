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20 ilde okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 20 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde 21 Mart Pazartesi günü eğitime ara verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Mart 2022 07:15
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Kars

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada kent genelinde devam eden kardan dolayı tüm okulların tatil edildiği, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi

Düzce

Düzce Valisi Cevdet Atay, meteorolojik verilere göre bölgede beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle kent genelinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Atay ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verildiğini kaydetti.

Bolu

Bolu Valisi Ahmet Ümit, olumsuz hava koşullarından dolayı il genelinde resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul ve ortaokullar, liseler, rehabilitasyon merkezleri, halk eğitimi merkezlerinde eğitim öğretime ara verileceğini duyurdu. Ümit ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verildiğini bildirdi.

Ardahan

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, kent genelinde devam eden yoğun kar ve tipinin ulaşımı aksattığını söyledi. Karın kent genelinde şiddetini arttırdığını belirten Bulut, "Bu yüzden il ve ilçelerdeki ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitime yarın ara verdik" dedi.

Giresun

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Dereli ve Güce ilçelerinde tüm okullarda 21 Mart Pazartesi yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada merkez, Bulancak, Çanakçı, Doğankent, Espiye, Keşap, Piraziz, Tirebolu ev Yağlıdere ilçesinde köy okullarının tatil edildiği, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Siirt

Siirt Pervari Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre ilçe genelinde kar yağışının yoğun şekilde etkisini sürdürdüğü belirtildi. Bu kapsamda ilçe genelinde 21 Mart Pazartesi günü için eğitim öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Erzurum

Erzurum genelinde etkili olan yoğun kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tortum, Pazaryolu, Uzundere ve İspir ilçelerinde okullar tatil edildi. Ayrıca bu dört ilçedeki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı öğrenildi. Pasinler ilçesinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Samsun

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada kar ve buzlanmanın etkili olduğu Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerinde 21 Mart Pazartesi günü bazı okulların tatil edildiği belirtildi.

Ordu

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada kentte devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gürgentepe, Gölköy, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki okulların tamamında; Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 21 Mart Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi. Açıklamada söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Ağrı

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada kentte yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Eleşkirt, Diyadin, Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçelerindeki köy okulları ile il merkezine bağlı köyler ve taşımalı eğitim gören öğrencileri kapsayacak şekilde eğitime bir gün ara verildi.

Amasya

Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki okullarda taşımalı eğitim ve öğretimin 21 Mart Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi.

Sinop

Sinop'ta Türkeli, Ayancık, Dikmen, Durağan, Gerze ve Erfelek ilçelerinde kar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.

Kastamonu

Kastamonu'da Bozkurt, Şenpazar ve Küre ilçelerinde eğitim bir gün tatil edildi.

Rize

Rize'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez, Hemşin, Çamlıhemşin, İyidere, Ardeşen ve İkizdere ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 21 Mart Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.

Iğdır

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı köy okullarında eğitim-öğretime ara verildiği belirtildi.

Merkeze bağlı Gürpınar, Alibeyköy, Mezra, Alikoçak, Karaçomak, Kervensaray, Pınarbaşı, Taşlıca, Kızılkule köylerindeki anaokullarının yanı sıra ilk ve ortaokullarda bugün eğitim yapılmayacak.

Kar ve tipi nedeniyle Tuzluca ilçesinde de eğitime bugün ara verilmişti.

Tokat

Tokat ve ilçelerinde kar, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada kar ve soğuk havanın etkili olduğu bildirildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tokat ve ilçelerde 21 Mart Pazartesi taşımalı eğitime ara verildiği duyuruldu.

Gümüşhane

Gümüşhane'nin bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada bu ilçelerde engelli ve hamile kamu personeli de belirtilen günde idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Bartın

Bartın'ın Ulus ilçesinde kar yağışı nedeniyle 21.03.2022 Pazartesi taşımalı eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Ulus Kaymakamlığından yapılan duyuruda, "İlçemizde devam eden kar yağışı nedeniyle köy yollarında oluşabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak 21.03.2022 Pazartesi günü ilçe genelinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Van

Van'ın Gevaş ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi. Gevaş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 21.03.2022 Pazartesi günü ilçemiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim 1 gün tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kütahya

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yollarda meydana gelebilecek buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Domaniç Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hava şartlarının olumsuz seyretmesi ve yollarda oluşan buzlanmanın risk doğuracağı öngörüsü üzerine ilçemizde eğitim-öğretim faaliyetlerine 21 Mart Pazartesi bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

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