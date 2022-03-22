MEB, ön inceleme işlemlerinde kimlerin görevlendirileceğini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı çalışanları hakkında 4483 sayılı Kanun kapsamında yürütülen ön inceleme işlemlerinde, ön incelemeci olarak görevlendirilecek kişilerin, herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde hakkında ön inceleme yapılan kamu görevlisinin üstü olmasına dikkat edilmesi, Teftiş Kurulunun yapılanmasının tamamlanmış olmasına bağlı olarak iş yapma kapasitesi de göz önüne alınarak ilçe milli eğitim müdürleri ve il milli eğitim müdür yardımcıları hakkındaki ön inceleme işlemlerinin Bakanlık müfettişlerince (mülga Bakanlık maarif müfettişlerince) yapılmak üzere Bakanlığa gönderilmesine ilişkin 16.06.2020 tarihli ve 73860670-663.01-E.7952794 sayılı yazısını geri çekti.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde (Kararname Numarası:78) il milli eğitim müdürlüklerinde, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütmek üzere eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcısı istihdam edilebileceği belirtilmiş, İ Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliğinin 53'üncü maddesinde; "İldeki her derece ve türden resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel öğrenci barınma hizmetleri kurumlarının rehberlik, iş başında yetiştirme, denetim, izleme ve değerlendirme, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön inceleme çalışmalarını yapmak." hüküm altına alınarak, eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcılarının görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun ön inceleme başlıklı 5'inci maddesinde ise "Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği gibi, görevlendireceği bir veya birkaç denetim elemanı veya hakkında inceleme yapılanın üstü konumundaki memur ve kamu görevlilerinden biri veya birkaçı eliyle de yaptırılabilir." hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla ön inceleme ile ilgili iş ve işlemlerin mer'i mevzuat hükümlerine göre yürütülmesi gerektiğini tüm yetkililere bildirdi.

İşte o Talimat;

Ahmet KANDEMİR