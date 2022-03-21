Selde kaybolan gencin whatsapp hesabında sürpriz hareket

Felaketin yaşandığı tarihler 21 Ağustos 2021 gecesi şantiyeden kamyonla malzeme taşıdığı sırada sele yakalanan, ailesine ve sorumlu şefine ormanlık alanda olduğuna ve yardım ekiplerinin kendisini göremediğine dair mesaj attıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Adak'ın İçişleri Bakanlığı tarafından nüfustan düşümü yapılmıştı. Hatta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Faruk Adak'ın Ayancık'ta kılınan gıyabi cenaze namazına da katılmıştı. Whatsapp aile grubundaki hareketlilik sonrası Bakan Soylu, siber güvenlik birimlerinden olayın araştırılmasını istedi.

'Umudumuz yeşerdi. Devletimize güveniyoruz, Faruk'un ölü ya da diri bulunmasını istiyoruz' diyen baba İzzettin Adak, Anne Fatma Adak ve çocukları 17 yaşındaki Erdal ile 23 yaşındaki Firdevs, gelecek iyi haberi dört gözle bekliyor.

Hüseyin KAÇAR