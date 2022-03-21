Ünlü jinekologun davası sil baştan

İtirazı değerlendiren Yargıtay Ceza Genel Kurulu, yaptığı inceleme sonucunda, F.S. mahkümiyetine karar verilmesinin isabetli olmadığı yönünde karar vererek oy çokluğuyla itirazı kabul etti. Kurul, dosyayı ilk derece mahkemesi olarak yargılamayı yapan İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Kararda, F.S.'nin muayenehanesindeki polis aramasında, ceza muhakemesi kanununda bulunan, "Savcı hazır olmaksızın, konut işyeri veya diğer kapalı yerlerde arama yapabilmek için o yer ihtiyar heyetinden veya komşularından iki kişi bulundurulur" hükmüne açık bir şekilde aykırı hareket edildiği vurgulandı.

EVLENİP BOŞANMIŞLAR!

Delillerin hukuka aykırı bir şekilde elde edildiği hatırlatıldı. Dairenin dosya üzerinde yaptığı incelemeye göre; iki kadının daha önce evlenip boşandıkları, cinsel saldırı oluşturabilecek davranışları ayırt edebilecek yeteneklerinde bir eksiklik bulunmadığı, genel olarak yaşları, eğitim düzeyleri itibarıyla tıbbi muayene sırasında hile ile aldatıldıkları yönündeki beyanlarının genel hayat deneyimlerine aykırı olduğu ifade edildi.

MUSTAFA SAİT ÖZKAN