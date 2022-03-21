Gezi davasında son savunmaların alınacağı duruşma başladı
Gezi davasında son savunmaların alınacağı duruşma başladı
Hastanede evlendiler bu yaz düğünleri var
Hastanede evlendiler bu yaz düğünleri var
Adana'da 37 polis yaralandı, 2 polise de 'orantısız güç' soruşturması
Adana'da 37 polis yaralandı, 2 polise de 'orantısız güç' soruşturması
Uçak ve otobüs biletlerine de zam geliyor
Uçak ve otobüs biletlerine de zam geliyor
Ev fiyatlarına düzenleme; Konutta KDV indirimi geliyor
Ev fiyatlarına düzenleme; Konutta KDV indirimi geliyor
20 ilde okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi
20 ilde okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi
Rus ordusu Kiev'i yeniden vurdu
Rus ordusu Kiev'i yeniden vurdu
Nebati: Türkiye gibi güçlü bir ülkenin bakanı olarak her yere giderim!
Nebati: Türkiye gibi güçlü bir ülkenin bakanı olarak her yere giderim!
İstanbul için yeni uyarı: Nisan ayında da kar yağacak
İstanbul için yeni uyarı: Nisan ayında da kar yağacak
3600 Ek Göstergede üçüncü toplantı tarihi belli oldu
3600 Ek Göstergede üçüncü toplantı tarihi belli oldu
Vaka sayısı 15 binin altında
Vaka sayısı 15 binin altında
Mahmut Arslan'dan geçici işçilere kadro açıklaması
Mahmut Arslan'dan geçici işçilere kadro açıklaması
TOGG zorlu hava koşullarında böyle test ediliyor
TOGG zorlu hava koşullarında böyle test ediliyor
Isparta'da doktoru darbeden şüpheli serbest bırakıldı
Isparta'da doktoru darbeden şüpheli serbest bırakıldı
Bakan Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna anlaşmaya yakın
Bakan Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna anlaşmaya yakın
Erdoğan 'Köprü pahalı' diyenlere Binali Yıldırım'ın sözüyle yanıt
Erdoğan 'Köprü pahalı' diyenlere Binali Yıldırım'ın sözüyle yanıt
'Yatırımcıya bürokratik engeller çıkaranların önünde duracağız'
'Yatırımcıya bürokratik engeller çıkaranların önünde duracağız'
Kur korumada kim ne kadar kazanacak? Devlete maliyeti ne?
Kur korumada kim ne kadar kazanacak? Devlete maliyeti ne?
Aşı sahteciliği yapan hemşirenin 241 yıla kadar hapsi istendi
Aşı sahteciliği yapan hemşirenin 241 yıla kadar hapsi istendi
Yap-İşlet-Devret olmasaydı bu projeleri bir ömür göremezdik
Yap-İşlet-Devret olmasaydı bu projeleri bir ömür göremezdik
TÜİK'te baş döndüren atama: Üçüncü kez aynı isim atandı
TÜİK'te baş döndüren atama: Üçüncü kez aynı isim atandı
TBMM'de yoğun hafta: Seçim kanunu komisyonda
TBMM'de yoğun hafta: Seçim kanunu komisyonda
Kapanma riski olan kuyumcuların sorunu çözüldü
Kapanma riski olan kuyumcuların sorunu çözüldü
Zam talebi geri çevrilen işçiye Yargıtay'dan kötü haber
Zam talebi geri çevrilen işçiye Yargıtay'dan kötü haber
AK Parti'den 'yeni asgari ücret' açıklaması: Haziranda duyurulacak
AK Parti'den 'yeni asgari ücret' açıklaması: Haziranda duyurulacak
15 Temmuz'un kahraman komutanı 'köprüyü ele geçirme' planını anlattı
15 Temmuz'un kahraman komutanı 'köprüyü ele geçirme' planını anlattı
3 Bakanlık koordine ediyor: Her OSB'ye kreş geliyor
3 Bakanlık koordine ediyor: Her OSB'ye kreş geliyor
Meteoroloji saat vererek uyardı: Bu illerde yoğun kar bekleniyor
Meteoroloji saat vererek uyardı: Bu illerde yoğun kar bekleniyor
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, trafiğe açıldı
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, trafiğe açıldı
Günlük koronavirüs verileri açıklandı
Günlük koronavirüs verileri açıklandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Hastanede evlendiler bu yaz düğünleri var

Terör operasyonunda hem kolunu hem de bacağını kaybetti. En zor gününde yanında olan Funda Nur Baykuş'la tedavi gördüğü hastanede evlendi. Gazi Uzman Çavuş İbrahim Yüzer ve Baykuş düğün hazırlıklarına başladı

Kaynak : Sabah
Eklenme : 21 Mart 2022 11:17
Yazdır
Hastanede evlendiler bu yaz düğünleri var

Bir spor salonunda tanıştığı Funda Nur Baykuş ile 2020 yılında nişanlanan İbrahim Yüzer, 25 Nisan 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu sırasında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı. Ağır yaralı Yüzer, ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Zorlu tedavi süreci sonunda hayata tutunan ancak bir kolu ve bir bacağını kaybeden Yüzer'e protez takıldı.

YENİ HAYATINA BAŞLADI

Yüzer, tedavisi sırasında kendisini yalnız bırakmayan nişanlısıyla temmuz ayında hastanede düzenlenen nikah töreniyle hayatını birleştirdi. Taburcu edilen Yüzer, eşiyle el ele memleketine gelerek yeni hayatına başladı.

"HEP ONU SAYIKLAMIŞIM"

Yaşanan patlamayı hatırlamadığını, gözlerini 4 gün sonra hastanede açtığında karşısında eşini gördüğünü anlatan Yüzer, "Hep onu sayıklamışım. İnanamadım. Yaşadığımız süreç kolay değildi. Kurtulabilir miyim kurtulamaz mıyım? Hayatta olduğumu, eşimin yanımda olmasından anladım. Düğün için yaz aylarını düşündüklerini kaydeden Yüzer, devlet büyüklerini, komutanlarını, arkadaşlarını ve kendisini sağlığına kavuşturan doktorları da davet edeceğini sözlerine ekledi.

DÜĞÜNÜMÜZE HERKES DAVETLİ

TEDAVİ süreci başladığında nişanlısına güvendiğini ve bir an önce iyileşmek için çabalayacağını bildiğini anlatan Funda Nur Yüzer, iyi günde de kötü günde de eşinin yanında olmaya devam edeceğini söyledi. Eşinin vatanı için gerekeni yaptığını belirten Yüzer, "Yaza düğünümüz var onun hazırlıklarına başlıyoruz. Şimdiden herkesi davet ediyoruz. Hastalıkta ve sağlıkta sevgi denen şey gerçekten var. Günümüzde bu çok zor olsa da, inanan az olsa da gerçekten var. İbrahim bizim için, vatanı için gerekeni yaptı, şimdi gerekeni yapma sırası bende. Artık her zaman yanındayım, asla yalnız bırakmayacağım ve beraber yolumuza devam edeceğiz" diyerek duygularını dile getirdi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Down sendromlu Ömer kulaç atarak 20 madalyaya kazandı
Down sendromlu Ömer kulaç atarak 20 madalyaya kazandı
Konya'da rahatsızlanan tır sürücüsünü jandarma hastaneye yetiştirdi
Konya'da rahatsızlanan tır sürücüsünü jandarma hastaneye yetiştirdi
İş stresi yaşayanlarda ruhsal problemler daha fazla görülüyor
İş stresi yaşayanlarda ruhsal problemler daha fazla görülüyor
Balıkesir, İzmir ve Muğla'nın kıyı ilçelerinde deniz çekildi
Balıkesir, İzmir ve Muğla'nın kıyı ilçelerinde deniz çekildi
Yanlış 'kanser' teşhisi koyulan patoloji raporuna tazminat
Yanlış 'kanser' teşhisi koyulan patoloji raporuna tazminat
Antalya-Konya kara yolu kar nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı
Antalya-Konya kara yolu kar nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı

Bu Habere Tepkiniz

KPSS 2022/4 tercih sonuçları açıklandı
KPSS 2022/4 tercih sonuçları açıklandı
KPSS 2022/4 tercih sonuçlarını ÖSYM açıkladı
Doktorası bitmiş araştırma görevlisi lisansüstü programlarda ders verebilir mi?
Doktorası bitmiş araştırma görevlisi lisansüstü programlarda ders verebilir mi?
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, doktorası bitmiş araştırma görevlilerinin lisansüstü programlarda ders verebilmesine imkan verilmeli!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
https://sinav.memurlar.net/
Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge için seçim beklenmeyecek
Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge için seçim beklenmeyecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Dünya Gazetesi'ne verdiği röportajda 3600 ek göstergenin ne zaman yürürlüğe gireceği hususunda; 'Seçim beklenmeyecek, Sayın Cumhurbaşkanımız bu sene içinde çıkaracağız diye açıkladı. Çalışmalarımızı ona göre yürüttük' İfadelerini kullandı
Memurun tercihi alınmadan re'sen atama mahkemeden döndü
Memurun tercihi alınmadan re'sen atama mahkemeden döndü
Danıştay 2. Dairesi, Isparta Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan davacının, aynı unvanla Bitlis Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü emrine atanmasına ilişkin işlemi hukuka aykırı bularak iptal eden mahkeme kararını onadı.
Niğde Milli Eğitim Müdürlüğünden garip harcırah sorusu
Niğde Milli Eğitim Müdürlüğünden garip harcırah sorusu
Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü, 2022 ve 2023 yılı toplu sözleşmesinde, sözleşmeli personel harcırah verilmesine yönelik düzenleme olmasına rağmen, Bakanlığa görüş yazısı sordu.
Anayasa Mahkemesi 24 Martta 6 dosyayı esastan görüşecek
Anayasa Mahkemesi 24 Martta 6 dosyayı esastan görüşecek
Anayasa Mahkemesi 24 Mart 2022 Genel Kurul Gündemini açıkladı.18 dosyayı gündeme alan Mahkeme, bunların 6'sını esastan karara bağlayacak
Başkomiser rütbesine terfi ettirilmeme işlemine iptal kararı
Başkomiser rütbesine terfi ettirilmeme işlemine iptal kararı
'Benden daha fazla disiplin cezası alan terfii ettirildi' diyen komiseri Danıştay haklı buldu
KDK'ya en çok şikayet edilen kurumlar belli oldu!
KDK'ya en çok şikayet edilen kurumlar belli oldu!
Kamu Denetçiliği Kurumu, 2021 yılına ait faaliyet raporunu yayımladı! En çok şikayet edilen kurumlar; Adalet Bakanlığı, Mahalli İdareler, Üniversiteler, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı oldu!
İnfaz koruma memurlarına 3. dereceli kadro hakkı verildi
İnfaz koruma memurlarına 3. dereceli kadro hakkı verildi
18 Mart 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kadro kararıyla infaz koruma memurlarına 3 ve 4. dereceye inme hakkı verildi.
Başkent Üniversitesi bu ilanı düzeltmeli!
Başkent Üniversitesi bu ilanı düzeltmeli!
Başkent Üniversitesi tarafından yayımlanan öğretim görevlisi kadro ilanı adayı tarif ediyor!
SGK 550 sözleşmeli personel alacak
SGK 550 sözleşmeli personel alacak
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel alacak.Son başvuru 24 Mart 2022.
Mahkum 15.Bölüm Fragmanı
Mahkum 15.Bölüm Fragmanı
Mahkum 15.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. FOX TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Mahkum dizisinin yeni bölümü 24 Mart Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 nisan 2022
Haftanın fırsat ürünleri (21-26)
Haftanın fırsat ürünleri (21-26)
Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri