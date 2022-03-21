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Fransız yargıçtan gurbetçi taraftara şampiyonluk izni

Fransa'nın başkenti Paris'te karıştığı kavgaya ilişkin hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan gurbetçi Mustafa Likos (25), yargılandığı davaya bakan kadın yargıca mektup yazarak, Süper Lig lideri Trabzonspor'un olası erken şampiyonluk kutlamalarına katılmak için özel izin istedi. İçinde bordo mavili takıma ait görsellerin de yar aldığı talep mektubunu inceleyen yargıç, belirli tarihler arasında fanatik taraftarın ülkesine gitmesine izin verdi. Memleketine geleceği günü iple çeken Likos, "İzin çıkınca sanki Trabzonspor şampiyon olmuş gibi sevinçten bağırdım. Şu an sadece şampiyonluğunu ve oraya gelmeyi düşünüyorum. Dosyam ne olur aklıma bile gelmiyor" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 21 Mart 2022 09:35
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Fransız yargıçtan gurbetçi taraftara şampiyonluk izni

Paris'te inşaat firmasında çalışan Trabzonlu gurbetçi Mustafa Likos'a, 5 yıl önce karıştığı kavgaya ilişkin yargılandığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Yargı süreci süren ve Süper Lig'de lider olan takımı Trabzonspor'un, memleketi Trabzon'da olası erken şampiyonluk kutlamalarına katılmayacağı için üzülen Likos, farklı yönteme başvurdu. Likos, davasına bakan yargıç Celine Martini'ye kaleme aldığı mektubu göndererek, tutkusu olduğu camianın kutlamalarına ve maçını tribünde izleme istediğini iletti.

MEKTUBA ÖZEL İZİN ÇIKTI

İçinde bordo mavili takımın başarıları ve resmi dergisinin yanında bazı görsellerin de yar aldığı talep mektubunu inceleyen kadın yargıç; Paris Trabzonlular Derneği'nden de gelen talebi referans alıp, 26 Mart-10 Nisan'da fanatik taraftarın, ülkesine gitmesine izin verdi. Talebine olumlu yanıt almanın mutluluğunu yaşayan Likos, memleketinde şampiyonluk kutlamalarını heyecanla bekliyor.

'ŞAMPİYONLUK HASRETİ YAŞADIĞIMIZI ANLATTIM'

Yurda dönmeyi iple çektiğini belirten Likos, "Her sene avukatım eşliğinde Türkiye'ye gelmek için başvuruyorum, her seferinde de ret cevabı aldım. Bu sene 'Belki olur' diyerek, mayıs için bir kez daha izin istedim. Yine reddedilince bu kez çok üzüldüm. Trabzonspor şampiyonluğa oynuyor, benim hiç görmediğim bir şey, benim için çok büyük bir olaydı. Bunu kaçıracaktım ve üzüntüsünü yaşıyordum. Avukatım 'Yargıca mektup yazabilirsin' deyince dernekte Bülent ağabeyimize danışıp, yazdığı mektubu, hakime hanıma gönderdim. Trabzonspor'un bizim için ne anlama geldiğini, 38 senedir şampiyonluk hasreti yaşadığımızı, bunu hiç görmediğimi anlattım. 5 senedir çıkış yasağım olduğu ve bunu göremezsem çok üzüleceğimi söyledim" dedi.

'HAKİM, BU ÇOCUK DELİRMİŞ, DİYEBİLİRDİ'

Mektubu gönderirken tereddüt yaşadığını kaydeden Likos, "Mektubu okuyunca benim gözümden yaş geliyor, bizim için çok önemli ama bana defalarca ret vermiş hakim okuyunca benim için 'Bu çocuk delirmiş' diyebilirdi. talebimin kabul edileceği aklıma bile gelmedi. Mektupta çıkış iznimin verildiğini görünce heyecanlandım, tam ne olduğunu anlayamadım. Heyecandan birkaç saniye donup kaldım. Mektupta 'Maç izlemesine izin veriyoruz' yazısını görünce sanki Trabzonspor şampiyon olmuş gibi sevinçten bağırdım" diye konuştu.

Hakimin tamamen duygusal anına denk gelmiş olması ya da onda duygusal bir şeyler uyandırmış olması lazım. Şu an sadece Trabzonspor'un şampiyonluğunu ve oraya gelmeyi düşünüyorum. Dosyam ne olur aklıma bile gelmiyor" dedi.

SON BİR ŞANS İSTEMİŞ

Öte yandan Likos, mektubunda özetle "Bizim için Trabzonspor apayrı bir duygu. 1984'ten beri resmi olarak şampiyon olmadık. Ben hiç şampiyonluk görmedim.

Bu sene Trabzonspor şampiyonluğa artık çok yakın. Her gün Trabzonspor'un şampiyonluk olacağı günün hayalini kuruyor, orada olamamanın üzüntüsünü yaşıyorum. Bu yazdıklarım size önemsiz gelebilir ama benim için çok önemli. Sizden son bir şans istiyorum" diye yazdı.

'BÖYLE BİR OLAY HİÇ DUYMADIM'

Mustafa Likos'un kutlamalara gelmesi için referans olan Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur da "Öyle bir uygulamanın emsali de yoktur. Nasıl böyle bir şey oldu, bilmiyoruz. 35 yıldır Paris'te yaşıyorum, böyle bir olay hiç duymadım. Bu, Trabzonspor aşkı" diye konuştu.

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