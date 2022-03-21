KPSS 2022/4 tercih sonuçları açıklandı
KPSS 2022/4 tercih sonuçlarını ÖSYM açıkladı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 21 Mart 2022 10:03
KPSS-2022/4: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
04 - 10 Mart 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/4 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 21 Mart 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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