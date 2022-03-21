WhatsApp hikayeleriniz 24 saat sonra kaybolmuyor!

Daha doğrusu kullanıcılar böyle sanıyordu. Hikayeler 24 saat sonra WhatsApp'tan kalksa da daha önce o hikayeyi görmüş bir kişinin cep telefonuna otomatik olarak kaydedildiği anlaşıldı.

WhatsApp Stories yani Hikayeler'in ömrü sadece 24 saat ile sınırlı. 24 saat sonra hikaye kullanıcının hesabından kayboluyor ve bir daha paylaşılmadığı sürece karşı taraflarca görülemiyor.

Daha doğrusu kullanıcılar böyle sanıyordu. Hikayeler 24 saat sonra WhatsApp'tan kalksa da daha önce o hikayeyi görmüş bir kişinin cep telefonuna otomatik olarak kaydedildiği anlaşıldı.

Üstelik kullanıcı hikayeyi kaydetmek için hiçbir şey yapmasa bile bu gerçekleşiyor.

Peki 24 saat sonra kaybolan bu hikayeleri tekrar nasıl görüntüleyeceksiniz?

Belirttiğimiz gibi WhatsApp'ta oynatılan hikaye otomatik olarak telefona kaydediliyor. Peki indirilen bu dosya telefonun neresinde?

Bunun için yapmanız gereken 5 işlem var. Uzun gibi görünse de aslında çok basit ve hızlı bir şekilde bu hikayelere ulaşabilirsiniz.

İşte yapılması gerekenler

1. WhatsApp Stories'e gidip herhangi bir story'yi açın.

2. Sonra dosya yöneticisine gidip ayarlar'ı tıklayın.

3. Buradan Gizli dosyaları göster seçeneğini etkinleştirin.

4. Sonrasında dosya yöneticisinde WhatsApp klasörünü aratıp açın. Açılan ekrandan Medya klasörüne gidin.

5. Medya klasörünün içinde .Durumlar ya da .Statuses klasörü göreceksiniz. Onu tıkladığınız zaman az önce baktığınız story'yi burada göreceksiniz.

Kaynak:Haber Global