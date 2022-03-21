Dolar 14,82 TL'ye yükseldi
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından günü 14,82 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Mart 2022 17:53
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|14,7900
|14,7910
|14,8200
|14,8210
|Avro
|16,3100
|16,3110
|16,3640
|16,3650
|Sterlin
|19,3900
|19,4880
|19,5070
|19,6050
|İsviçre Frangı
|15,7710
|15,8500
|15,8940
|15,9740
|ANKARA
|ABD Doları
|14,7600
|14,8400
|14,7900
|14,8700
|Avro
|16,2700
|16,3500
|16,3240
|16,4040
|Sterlin
|19,3300
|19,5400
|19,4470
|19,6570