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Altının gram fiyatı 918 lira seviyesinden işlem görüyor

Çeyrek altın 1.506 lira, Cumhuriyet altını 6.125 liradan satılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Mart 2022 10:47
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Altının gram fiyatı 918 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 918 lira seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 azalışla 914,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazancıyla 918 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.506 lira, Cumhuriyet altını da 6.125 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.925 dolardan işlem görüyor.

Analistler, hafta boyunca Rusya-Ukrayna savaşına yönelik haber akışının emtia fiyatlarında oynaklığı artırabileceğine dikkati çekerek, yatırımcıların temkinli davranmasının faydalı olabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle çarşamba günü Brüksel'e gidecek ve perşembe günü NATO zirvesine, G7 zirvesine ve ardından Avrupa Konseyinin zirvesine katılacak. Biden, NATO liderleriyle yapılacak zirvenin ardından Polonya'yı ziyaret edecek.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yakından takip edileceğini belirten analistler, gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de Chigago Fed ulusal aktivite endeksinin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 doların direnç, 1.910 doların destek konumunda olduğunu söyledi.

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