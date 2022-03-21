'Gezi davası' yargılamasında Kavala'nın tutukluluğunun devamı kararı

"15 Temmuz darbe girişimi" ile "Gezi Parkı olayları"na ilişkin 17 sanığın yargılandığı davada, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, usule ve tahliye talebine ilişkin talepler ile savcının esasa ilişkin görüşünün alınmasının ardından ara karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Osman Kavala'nın bu halinin devamına hükmetti.

Sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için son kez süre veren mahkeme, duruşmayı nihai kararını açıklamak üzere 22 Nisan'a erteledi.

Savcı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti

Gezi Parkı davasında savcı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ayşe Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman'ın arasında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar katıldı. "Adil yargılama yapıldığına inancı kalmadığını" açıklayarak bir süredir duruşmalara katılmayan Osman Kavala ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Kavala'nın eşi Ayşe Buğra, CHP Milletvekili Mahmut Tanal, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, TİP Milletvekili Ahmet Şık ile bazı konsolosluklardan temsilciler de duruşmaya izleyici olarak katıldı. Duruşma savcısı celse arasında sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrarladığını belirtti. Bunun üzerine söz alan sanık Can Atalay, usule karşı itirazlarını dile getirdi. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma öncesi İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapıldı.