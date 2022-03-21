Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Temaslarda bulunmak amacıyla Elazığ'a gelen Bakan Özer, merkeze bağlı Bahçekapı köyünde Bahçekapı İlkokulunda düzenlenen törende kütüphanenin resmi açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra Valiliğe geçen Özer, Vali Ömer Toraman ile görüştü.

Bakan Özer, burada yaptığı konuşmada, kararlı bir şekilde yüz yüze eğitime devam ettiklerini kaydederek "Allah'a çok şükür şu ana kadar birinci dönemi nasıl yüz yüze eğitimle kapattıysak şubatta başlayan ikinci dönemi de aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz." dedi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun mart itibarıyla değişiklik yaptığını, artık okulların bahçesinde maske kullanılmadığını, sadece okul ortamında maske takıldığını anımsatan Özer, 1-2 vaka olduğunda da sınıflarda yüz yüze eğitime ara vermediklerini belirtti.

Bundan sonra eğitim sisteminde bulunan 855 bin dersliğin hiçbirinde yüz yüze eğitime ara vermeden eğitim öğretimin devam ettiğini söyleyen Özer, bunun 1,5 yıl aradan sonra tüm öğretmen ve öğrencilerle çok büyük başarı hikayesi olduğunu söyledi.

Özer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Elazığ'ımızdaki tüm öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum. Maskeyle ders anlattılar, aşılanma oranı ülke ortalamasının çok üzerinde seyretti. Elazığ'daki öğrencilerimize çok teşekkür ederim, maskelerle ders dinlediler. Velilerimize çok teşekkür ederim. Okullarda çocukların kurallara uyması noktasında sürekli destek verdiler. Başarılı bir şekilde süreci bu noktaya getirdik. İnşallah bundan sonra hiçbir sıkıntı olmadan bu dönemi bitireceğiz."

Uzun bir aradan sonra Elazığ'da bulunduklarını anlatan Özer, kentin eğitiminin genel bir resmine bakacaklarını kaydetti.

Özer, "Eğitim kalitesiyle ilgili ne durumda, nasıl iyileştirebiliriz, özellikle ihtiyaç noktasında yeni eğitim birimlerinin kurulması, yeni altyapı ihtiyaçlarını güçlendirme, yık yap kapsamında hangi okullara ihtiyacımız var, onları kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz inşallah. Değerlendirme toplantısından sonra Elazığ'a müjdeli haberleri paylaşacağız." diye konuştu.

Bakan Özer'e, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş da eşlik etti.