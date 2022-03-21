Polis memuru Hakkari'de 52.5 kilo patlayıcı ile yakalandı

Sürücülüğünü İstanbul ilinde aktif olarak görev yapmakta olan polis memurunun yaptığı araç Hakkari Yüksekova ilçesi çıkışında durduruldu. Araçta yapılan aramalarda stepne havuzunun alt kısmına yapılmış zula içerisine gizlenmiş vaziyette 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirildi.

Konu ile ilgili gözaltına alınan A.K. İsiimli şüpheli gerekli tahkikat yapılmak üzere Yüksekova Tem Büro Amirliği görevlilerine teslim edildi. Şüphelinin İstanbul'da görev yaptığı öğrenildi.

Dilek Yaman Demir