Kullandığı araçta patlayıcı bulunan polis memuru tutuklandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı ele geçirilen İstanbul'da görevli polis memuru A.K. tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Mart 2022 15:57
Dün ilçe çıkışındaki kontrol noktasında durdurulan araçta arama yapan polis ekipleri, paketler halinde gizlenmiş 52 kilo 500 gram patlayıcı buldu.
Gözaltına alınan sürücü A.K'nin İstanbul'un bir ilçe emniyet müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Bakan Soylu'dan 'patlayıcı ile yakalanan polis' açıklaması Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız