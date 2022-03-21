Türk-Alman Üniversitesi için rektör adaylığı başvuruları başladı
Türk-Alman Üniversitesi için rektör adaylığı başvuruları başladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Mart 2022 12:28
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş şartları taşıyan adaylar gerekli belgelerle 1 Nisan Cuma mesai bitimine kadar başvuruda bulunabilecek.
Başvurular, YÖK'e, posta veya "rektoraday@yok.gov.tr" adresine elektronik posta yoluyla yapılabilecek.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız