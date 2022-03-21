Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı

KDK'ya en çok şikayet edilen kurumlar belli oldu!

Kamu Denetçiliği Kurumu, 2021 yılına ait faaliyet raporunu yayımladı! En çok şikayet edilen kurumlar; Adalet Bakanlığı, Mahalli İdareler, Üniversiteler, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı oldu!