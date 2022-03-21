Kocaeli'de nevruz kutlamasında terör propagandası yapan 4 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, 19 Mart'ta Mevlana Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleştirilen programın, aralarında HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP il ve ilçe parti mensuplarının da bulunduğu yaklaşık 350 kişinin katılımıyla saat 13.00'te normal olarak başladığı belirtildi.

Nevruz kutlaması programının, konuşmalar ve müzik dinletisi sonrası saat 14.40 itibarıyla sona erdiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Etkinlik esnasında kendi aralarında PKK terör örgütünün sözde marşı olarak nitelendirilen marşı okuyarak terör propagandası yaptığı güvenlik güçlerimizce tespit edilen 4 şüpheli şahıs, program bitiminde dağılımlar esnasında Terörle Mücadele Şube ekiplerince yakalanmış ve haklarında işlemlere başlanmış olup, işlemlerin tamamlanmasına müteakiben adli makamlara sevk edileceklerdir."