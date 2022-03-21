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Küçükçekmece'de avukatı darbeden sanık tahliye edildi

Küçükçekmece'de aralarında husumet bulunan avukat komşusu Osman Karakuş'a hakaret ve tehditte bulunup darbettiği gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, tahliye edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Mart 2022 13:30
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Küçükçekmece'de avukatı darbeden sanık tahliye edildi

Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Murat Yaraşır ile müşteki avukat Osman Karakuş ve tarafların avukatları katıldı.

İstanbul 2 No'lu Barosu'nun gözlemcisi bir avukat da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Murat Yaraşır, Osman Karakuş ile 2014'ten beri komşu olduklarını belirterek, binanın yöneticiliğini yapan müştekinin kendileri aleyhine diğer komşuları kışkırttığını söyledi.

Yönetim toplantısı sonrasında bina sakinlerinin bulunduğu bir WhatsApp grubuna müştekinin kendi bilgilerini paylaşması üzerine yasal haklarını kullanacağını yazdığını aktaran sanık Yaraşır, WhatsApp grubunda tartıştığı müştekinin hakaret içerikli mesajlar yazdığını, kendisinin de "O zaman aşağıya in, konuşalım." dediğini, ancak orada "konuşalım" kelimesinin yanlışlıkla "kapışalım" şeklinde yazıldığını anlattı.

Sanık Yaraşır, müştekiyle konuşmak için binanın garaj kısmına indiğini belirterek, müştekinin elindeki sopayla aniden sağ kulağının olduğu bölgeye vurduğunu, bir boğuşma yaşandığını, sopayı müştekinin elinden aldığını ve o sırada müştekinin kendisine hakaret ve tehditlerde bulunduğunu öne sürdü.

Sopanın kendisine ait olmadığını, müştekinin elinden aldığını ve kendisine komplo kurduğunu iddia eden sanık Yaraşır, olay sırasında müştekiye hakarette bulunmadığını ve tehdit etmediğini savundu.

- Müşteki: "Sanık bıçakla öldürmeye yönelik hamle yaptı"

Müşteki Osman Karakuş da bina yöneticisi olarak görev yaptığı zamanlarda sanığın ailesi ile bina sorunları nedeniyle tartışmalar yaşadıklarını, aralarında husumet oluştuğunu belirterek, sanığın ev sahibiyle vekalet ilişkisi olduğunu ve ödenmeyen kiralarla ilgili davalarının bulunduğu anlattı.

Olay günü söz konusu toplantıya katılmadığını, sanığın gıyabında tehditte bulunduğunu ve toplantı bittikten sonra sanık ile WhatsApp grubundan tartıştıklarını aktaran müşteki Karakuş, sanığın herkesin olduğu grupta "aşağıya in kapışalım" diye mesaj attığını, kavga edeceğinin aklına gelmediğini söyledi.

Sanık hakkında uzaklaştırma kararı olduğunu ifade eden Karakuş, sanığın arkadan beyzbol sopasıyla kafasına vurduğunu, aralarında itişme yaşandığını, kaçarken de sopayla kafa bölgesine vurmaya devam eden sanığın elinde bıçak görünce korkuya kapılıp saklandığını belirtti.

Komşuları aracılığıyla hastaneye götürüldüğünü, darbeler nedeniyle kafa kısmında 4 yarık oluştuğunu, 32 dikiş atıldığını, ayrıca vücudunda da morluklar ve darp izlerinin bulunduğunu ifade eden Karakuş, kendisini öldürmeye çalışan sanığa karşı bir eyleminin olmadığını, sopayı da kendisinin getirmediğini ifade etti.

Karakuş, sanığın kendisine çok sayıda vurmasına rağmen hırsını alamayıp bıçakla öldürmeye yönelik hamle yaptığını öne sürerek, şikayetçi oldu.

Mahkeme, tutuklu kaldığı süre de göz önüne alarak sanığın tahliyesine karar verdi.

Bakırköy Adliyesi önünde açıklama yapan müşteki avukat Osman Karakuş, "Suç vasfının değişmesi ihtimaline binaen sanık tahliye edildi. Burada adalet gerçekleşmedi, hak yerini bulmadı. Kamu vicdanını rahatlatacak bir durum ortaya çıkmadı." ifadelerini kullandı.

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- İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki avukat Osman Karakuş ile sanık Murat Yaraşır'ın aynı apartmanda yaşadığı, müşteki ile sanık arasında geçmişten gelen bir husumet bulunduğu ve avukat Karakuş'un sanığın ikamet ettiği dairenin sahibinin vekilliğini yaptığı belirtiliyor.

Avukat Karakuş'un, sanık Yaraşır'ın ikametinden tahliye edilmesi için vekillik görevi gereği yasal yollara başvurduğu aktarılan iddianamede, 26 Aralık 2021'de müştekinin ve sanığın yaşadığı apartmanda toplantı olduğu, toplantı öncesinde apartman WhatsApp grubunda taraflar arasında tartışma yaşandığı kaydediliyor.

Müşteki ile sanığın apartman otoparkına indikleri ve sanığın beyzbol sopasıyla müştekinin baş ve çeşitli yerlerine vurduğu anlatılan iddianamede, sanığın müşteki avukata vurduğu sırada bağırarak öldüreceğini ve kafasını patlatacağına dair söylemlerde bulunduğu da belirtiliyor.

İddianamede, sanık Murat Yaraşır hakkında "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından toplam 16 yıldan 27 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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