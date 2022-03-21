Sağlığa Evet Derneğinden tütün vergisinin artırılması talebi

Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, 159 ülkede yapılan bir araştırmayla tütün ürünleri üzerindeki vergi yükünü arttırmanın, anne ve babaların sigara içme oranlarını düşürerek çocukları yaşatan bir uygulama olduğunun ortaya konulduğunu söyledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Londra Imperial College ve Erasmus Üniversitesi Yenidoğan birimi tarafından 159 ülkede yapılan çalışmada, 2008-2018 arasında yenidoğan ve süt çocuğu ölümleri, tütün vergileri, kişi başı milli gelir, doğurganlık, eğitim ve içme suyuna ulaşım gibi değişkenler incelendi.

Araştırmaya konu ülkelerdeki vergi oranının ortalama yüzde 49,1 olduğu tespit edilen çalışmada, sigara vergilerinde yüzde 10 artışın yenidoğan ölümlerinde yüzde 2,6, süt çocuğu ölümlerinde ise yüzde 1,9 azalma sağlayabileceği belirlendi.

Çalışmayla, Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği en az yüzde 75 vergi oranının uygulanması halinde 2018'de 181 bin 970'i yenidoğan olmak üzere 231 bin 220 süt yaş çocuğunun ölümünün engellenebileceği tahmin edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dağlı, tütünün yılda 8 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu belirtti.

Araştırmacıların verginin sağlık üzerindeki etkilerini, bebeklerin doğum öncesi ve sonrası tütün dumanına maruz kalma miktarıyla açıkladıklarını dile getiren Dağlı, "Anne ve babaların sigara içmesinin bebeklerde doğum öncesi ve sonrası olumsuz sağlık etkileri olduğu bilinmektedir. Bu araştırma tütün ürünleri üzerindeki vergi yükünü arttırmanın, anne ve babaların sigara içme oranlarını düşürerek çocukları yaşatan bir uygulama olduğunu göstermiştir. Oysa günümüzde yoksul ülkelerde bebek ölüm hızları yüksek, tütün vergileri düşüktür. Dünyada vergiler her ülkede yükseltilebilse, bebek ölümleri azalacaktır." ifadelerini kullandı.

Sigarada yüksek oranda vergi uygulanması gerektiğini savunan ekonomist Prof. Dr. Hurşit Güneş, "Sigara içen nüfusun toplam nüfus içindeki payına bakıldığında bunun zarureti daha iyi anlaşılacaktır. Yenidoğan ölümlerine bu kadar açık olumsuz katkı yapan sigaranın mutlaka daha yüksek oranla vergilendirilmesi gerekmektedir." değerlendirmesini yaptı.