Şahan Gökbakar Recep İvedik 7 için hazırlıklara başladı
Oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, hem başrol oyuncusu hem senaristi olduğu Recep İvedik serisinin 7. filmi için hazırlıklara başladığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 21 Mart 2022 14:41
Ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar (41), seri filmi olan 'Recep İvedik'in 7'ncisi için hazırlıklara başladı.
Gökbakar, hem başrol oyuncusu hem senaristi olduğu filmin yazım aşamasına geçtiğini sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla paylaştı.
Komedyen, videoyu "Geliyor gelmekte olan, Recep geliyor" notuyla yayınladı.
Ünlü oyuncu, senaryosunu yazmaya başladığı 'Recep İvedik 7' filmi hakkında duyurusunu, bilgisayar ekranını göstererek yaptı.
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