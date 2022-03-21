Bakan Özer'den, Elazığ'da eğitim yatırımlarına 1 milyar liralık 'ek bütçe' müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Elazığ'da yeni okulları yatırım programına aldıklarını, 1 milyar liralık ilave ile 2022 yılı bütçesini 1 milyar 366 milyon liraya çıkardıklarını söyledi.

Elazığ'da temaslarını sürdüren Bakan Özer, Valilikte düzenlenen "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Bakan Özer, toplantının ardından yaptığı açıklamada, kentteki yeni yatırım programlarına değindi.

"Bugün il değerlendirmesinde yeni okulları yatırım programına aldık. Yeni yatırımlarla 1 milyar liralık bütçe ekledik. Bütçeyi 1 milyar 366 milyon liraya çıkardık." ifadelerini kullanan Özer, şöyle konuştu:

"Bunların detaylarını paylaşacağım. 2020 yılındaki depremden sonra güçlendirme ve yık yap çalışmaları kentimizde hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu yık yap çalışmalarını ve güçlendirme çalışmalarını 2022 yıl içerisinde inşallah tamamlayacağız, nihayete erdireceğiz. Okullarımızın küçük ve büyük onarımları için 12 milyon liralık bir bütçe Elazığ'a tahsis etmişiz. 48 milyon ilave bir bütçe vererek bu 12 milyonluk bütçeyi 60 milyon liraya çıkartmış olduk."

- Okul öncesi eğitimde okullaşma oranı artırılacak

Bakanlık olarak yeni dönemde okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarına ağırlık verdiklerini dile getiren Özer, tüm illerde yeni anaokulları yaptıklarını, yeni anasınıfları açtıklarını bildirdi.

Bu yıl 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin anasınıfı açacaklarını belirten Özer, şu ana kadar 94 yeni anaokulunu açtıklarını, 7 bin 500 anasınıfını hizmete aldıklarını aktardı.

Bakan Özer, 5 yaşındaki okullaşma oranını yüzde 78'den yüzde 90'a çıkardıklarını anlatarak, hedeflerinin 2022 yılının sonunda okullaşma oranını 5 yaşta yüzde 100'e, 4 yaşta da yüzde 35 olan oranı yüzde 70'e, 3 yaşta da yüzde 14 olan oranı yüzde 50'ye çıkartmak olduğunu kaydetti.

- Elazığ'da yeni anaokulları, ilkokullar ve liseler yapılacak

Tüm planların takvimine göre uygun bir şekilde devam ettiğini dile getiren Özer, Elazığ'a da 22 yeni anaokulu yapma kararı aldıklarını, yaklaşık 221 milyon liralık bir bütçeyle 2022 yılı içerisinde 22 yeni bağımsız anaokulunu hizmete alacaklarını vurguladı.

Anaokullarından 14'ünün merkezde, diğerlerinin Ağın, Arıcak, Baskil, Alacakaya, Karakoçan, Kovancılar ve Sivrice ilçesinde yapılacağını bildiren Özer, şunları kaydetti:

"İl Değerlendirme Toplantımızda Elazığ'a 10 yeni ilkokul yapım iznini karara bağladık. Karakoçan ilçemize 1 tane 16 derslikli ilkokul yapacağız. Elazığ merkezde ise 9 yeni ilkokul, toplam 96 derslikli ilkokulu kazandıracağız. Bunun da yaklaşık maliyeti şu an itibariyle 135 milyon lira. Bu yatırımla bu ilkokullarımızı hizmete alacağız. Elazığ'a 6 yeni ortaokul yapma kararı aldık. Alacakaya'ya 1, Maden ilçemize 1 ve merkeze 4 olmak üzere 6 ortaokulumuzu da inşallah 2022 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Bu da 140 milyon liralık bir yatırım."

Elazığ'a ihtiyaca göre 9 yeni lise yapma kararı aldıklarını anlatan Özer, ilçelerden Karakoçan'a 1, Palu'ya 1, Ağın'a 1, Keban'a 1, Maden'e 1, Kovancılar'a 1 ve merkezde de 3 olmak üzere yaklaşık 202 milyon liralık bir ilave yatırımı gerektireceğini ifade etti.

Depremden sonra TOKİ'nin yeni konut alanlarının bulunduğu yerde eğitim birimlerine ihtiyaç olduğunu kaydeden Özer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Onlarla ilgili de 2 ilkokul, 1 ortaokul ve 2 liseyi yatırım programına aldık. O da yaklaşık 144 milyon liralık ilave bir yatırım olacak. Elazığ'ın en merak ettiği konu Öğretmenevi. Öğretmenevi ihtiyacı var Elazığ'da. Öğretmenevi ihtiyacını karşılamak için 130 yatak kapasiteli şu anda 12 yatak kapasitesi varmış, bunu 10 kat artırarak 130 yatak kapasiteli yeni öğretmenevini Elazığ'ımızın yatırım programına dahil ettik. Yine Elazığ'ımızın en önemli ihtiyaçlardan biri Milli Eğitim Müdürlüğünün bağımsız binası. Onu da inşallah yatırım programına dahil ettik. Dolayısıyla toplam 1 milyar liralık yatırımı ilave olarak kentimize kazandırmış olduk."

Yatırımların Elazığ'a hayırlı olmasını dileyen Özer, projelerin büyük olduğunu dile getirdi.

Bunların hızlı bir şekilde yapılması temennisinde bulunan Özer, ülkenin tüm illerinde, ilçelerinde, öğrencilerin daha iyi ortamlarda eğitim alması için eğitim kalitesini sürekli artırmaya büyük özen gösterdiklerini vurguladı.

"Elazığ da bundan bağımsız değil. Elazığ'ımız da bizim için çok kıymetli. Onun için bu yatırımları canıgönülden kentimize vermekten büyük mutluluk duyduk." ifadelerini kullanan Özer, Elazığ'da eğitimin kalitesinin artırılmasına katkı sunan herkese teşekkür etti.

Bakan Özer, "İnşallah bu yatırımlar hızlı bir şekilde ve müthiş bir eşgüdüm koordinasyonla hayata geçmiş olacak ve Elazığ'a geldiğimizde bu yatırımların gelmiş olduğu safahatını incelediğimiz gibi inşallah yeni yatırımlarla kentimizin farklı ihtiyaçlarını da karşılama durumunda olacağız." diye konuştu.