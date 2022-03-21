'İl müdür yardımcılarından biri kadın öğretmenlerimizden olacak'
'İl müdür yardımcılarından biri kadın öğretmenlerimizden olacak'
11 ilde tarihi eser operasyonu: Müze müdürü dahil 34 gözaltı
11 ilde tarihi eser operasyonu: Müze müdürü dahil 34 gözaltı
Bakan Nebati: Enflasyon ile ilgili sıkıntımız var aşıyoruz, aşacağız
Bakan Nebati: Enflasyon ile ilgili sıkıntımız var aşıyoruz, aşacağız
Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Haftalık vaka sayıları açıklandı
Haftalık vaka sayıları açıklandı
52.5 kilo patlayıcı ile yakalanan polisin ilk ifadesi ortaya çıktı
52.5 kilo patlayıcı ile yakalanan polisin ilk ifadesi ortaya çıktı
'Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum'
'Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum'
Pamuk fiyatları, yaklaşık 11 yılın zirvesini gördü
Pamuk fiyatları, yaklaşık 11 yılın zirvesini gördü
YÖK Başkanı'ndan '50/d 'li araştırma görevlileri' hakkında açıklama
YÖK Başkanı'ndan '50/d 'li araştırma görevlileri' hakkında açıklama
'Gezi davası' yargılamasında Kavala'nın tutukluluğunun devamı kararı
'Gezi davası' yargılamasında Kavala'nın tutukluluğunun devamı kararı
Erdoğan tepki göstermişti...HSK o hakim ve savcının görev yerlerini değiştirdi
Erdoğan tepki göstermişti...HSK o hakim ve savcının görev yerlerini değiştirdi
Şubat ayında 43 sağlık çalışanı şiddet mağduru oldu
Şubat ayında 43 sağlık çalışanı şiddet mağduru oldu
Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
Hastanede evlendiler bu yaz düğünleri var
Hastanede evlendiler bu yaz düğünleri var
Adana'da 37 polis yaralandı, 2 polise de 'orantısız güç' soruşturması
Adana'da 37 polis yaralandı, 2 polise de 'orantısız güç' soruşturması
Uçak ve otobüs biletlerine de zam geliyor
Uçak ve otobüs biletlerine de zam geliyor
Ev fiyatlarına düzenleme; Konutta KDV indirimi geliyor
Ev fiyatlarına düzenleme; Konutta KDV indirimi geliyor
20 ilde okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi
20 ilde okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi
Rus ordusu Kiev'i yeniden vurdu
Rus ordusu Kiev'i yeniden vurdu
Nebati: Türkiye gibi güçlü bir ülkenin bakanı olarak her yere giderim!
Nebati: Türkiye gibi güçlü bir ülkenin bakanı olarak her yere giderim!
İstanbul için yeni uyarı: Nisan ayında da kar yağacak
İstanbul için yeni uyarı: Nisan ayında da kar yağacak
3600 Ek Göstergede üçüncü toplantı tarihi belli oldu
3600 Ek Göstergede üçüncü toplantı tarihi belli oldu
Vaka sayısı 15 binin altında
Vaka sayısı 15 binin altında
Mahmut Arslan'dan geçici işçilere kadro açıklaması
Mahmut Arslan'dan geçici işçilere kadro açıklaması
TOGG zorlu hava koşullarında böyle test ediliyor
TOGG zorlu hava koşullarında böyle test ediliyor
Isparta'da doktoru darbeden şüpheli serbest bırakıldı
Isparta'da doktoru darbeden şüpheli serbest bırakıldı
Bakan Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna anlaşmaya yakın
Bakan Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna anlaşmaya yakın
Erdoğan 'Köprü pahalı' diyenlere Binali Yıldırım'ın sözüyle yanıt
Erdoğan 'Köprü pahalı' diyenlere Binali Yıldırım'ın sözüyle yanıt
'Yatırımcıya bürokratik engeller çıkaranların önünde duracağız'
'Yatırımcıya bürokratik engeller çıkaranların önünde duracağız'
Kur korumada kim ne kadar kazanacak? Devlete maliyeti ne?
Kur korumada kim ne kadar kazanacak? Devlete maliyeti ne?
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum." dedi

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 21 Mart 2022 14:53
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Forum Metaverse" etkinliğinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen Forum Metaverse toplantısına hoşgeldiniz. Bugün 21 Mart, biliyorsunuz 21 Mart Nevruz günüdür. Milletimizle birlikte coğrafyamızdaki pek çok halk tabiatın uyanışının ve baharın gelmesinin müjdecisi olarak kabul ettiği 21 Mart'ı bayram sevinciyle kutlamaktadır. Binlerce yıldır süren Nevruz geleneği her toplumda olduğu gibi milletimiz arasında da mevsim değişiminin ötesine geçen sembolleri de bünyesinde barındırmaktadır. Buradan milletimizin ve gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin nevzurunu tebrik ediyorum.

Nevruz kelimesi yeni gün anlamına da geliyor. Bugün burada dijital teknolojilerin nevruzu, dijital teknolojilerin yeni bir safhası diyebileceğimiz web 3.0 ve onunla bağlantılı en popüler mecra olan metavese hakkında konuşmak, tartışmak, tespit ve tekliflerimizi paylaşmak üzere bir aradayız. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığımıza bizleri bu önemli konu hakkında bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Bu siyasette bir ilk ve bu ilki başaran Bilgi ve İletişim Teknoloji Başkanlığımıza özellikle partimin tüm yetkilileri olarak teşekkür ediyoruz.

İnsanlık tarihinde dünyanın tamamında bu kadar çok bireyi içine alan değişimleri bu kadar kısa sürede değiştiği başka bir dönem yoktur. Kendi kuşağıma mensup insanlar için söylüyorum dedelerimizden babalarımıza, babalarımızdan bize, bizden evlatlarımıza, evlatlarımızdan torunlarımıza kadar geçen beş nesilde dünyanın yaşadığı değişim çok büyüktür. Dedelerimizin hayat biçimle çok büyük farklarla 10 asır önceki ataları ile neredeyse aynıydı. Babalarımız giyim kuşamdan sanayi devrimiyle ortaya çıkan kimi araçları kullanmaya, elektrik, televizyon, telefon gibi kimi imkanlarla tanışmaya varan gelişmelerle modern dünyaya adım atmışlardı.

Biz ise tarlada sabandan elektronik donanımlı traktörlere, evde siyah beyaz tüplü televizyondan internetin sunduğu sınırsız medya alternatiflerine, iş hayatında mal takasından dijital pazarlamaya, günlük hayatta ıslıkla seslemeden sosyal medya emojilerine geçişe uzanan baş döndürücü bir devrime bizzat şahitlik ettik. Çocukluğumuzda ve gençliğimizde filmlerde hikayelerde çizgi romalarda geleceğin dünyasına dair tasavvurların aynı ile değilse bile benzer şekillerde birer birer hayata geçirildiğini gördük. Evlatlarımız bu büyük dijital devrimin aktif kullanımından içerik üretimine, teknik donanımından yazılımına kadar tüm süreçlerinin bizzat içindeydi. Torunlarımız ise konuya hakimiyetleri ve kullandıkları teknolojik araçların zenginliği ile bizim kavrayabileceğimizin çok ötesinde bir dünyada yaşıyorlar. Çok da sevimliler.

Toplantımızın konusu olan metaverse ve benzeri mecralar belki torunlarımızı da aşıp onların çocuklarının hayat biçimlerinin ayrılmaz birer parçası olacak. Meta projeler web 3.0 denen çok daha kapsamlı çok daha kuşatıcı çok daha karmaşık bir teknolojik dönüşümün üzerinde inşa edilen mecralardan yalnızca biridir. Tabi bu süreç öncelikle 5G gibi 6G gibi yeni alt yapı teknolojilerinin ve elbette yatırımlarının hızla inşa edilmesini yaygınlaştırılmasını gerektiriyor. Her ne kadar koronavirüs salgını dönemi dijital tüketimi artırarak bu teknolojilerin cazibesini parlatmışsa da böylesine büyük yatırımların öyle kısa sürede gerçekleştirilebilmesi mümkün değildir. Bu teknolojileri geliştiren şirketler vadettikleri yeni dijital dünyayı önce kendi ülkelerinin vatandaşları hatta onların da belirli bir kesimi için erişilebilir kılacak zamanla da yaygınlaştıracaklardır.

Fakat gerçek şu ki dünya dijital teknolojiler üzerinde inşa edilen yeni bir döneme doğru dolu dizgin gidiyor. Ülkelerin yöneticileri olarak bizlere düşen görev kendi insanlarımızı kendi gençlerimizi özellikle de bu kaçınılmaz geleceğe en doğru en güvenli en güçlü en donanımlı şekilde hazırlamakdır.

Henüz başlangıç aşamasında bir teknoloji olan metaverse konulu böyle bir toplantı yapıyor olmamazın sebebi de işte budur. Teknolojinin alt yapı hazırlığı ne kadar yüksek maliyetli bir faaliyet alanıysa içerik üretimi de işin aynı derece stratejik, kritik, hayati bir yönüdür. Biz teknolojinin alt yapısını üretmenin yanında önce kendimizin ardından etki alanımızın nihayetinde de tüm dünyanın kullanabileceği içerikler üretilmesini platformlar kurulmasını sağlamak istiyoruz. Asıl hedefimiz ise bu üretimi kendi medeniyet birikimimizin kendi kültürümüzün, kendi değerlerimizin üzerinde inşa etmektir. Bugün dijital dünyanın ne kadar kötü bir görünüme sahip olduğunu en iyi işin içindekiler biliyor. Evlatlarımızı envayi çeşit kötü alışkanlıklara sürükleyecek kimi mecrayı, nice tuzağı, nice batağı bir kenara bırakıyorum. Sadece kartel haline gelen sosyal medya platformlarının hukuki ve ahlaki sınır tanımayan tasarrufları bile tek başına bu alanda mutlaka kendi yolumuzu çizmemiz gerektiğinin en somut ifadesidir.

Siber ve dijital alanda işlenen suçlar karşısında küresel şirketlerin keyfi tasarrufları ile karanlık amaçlara hizmet eden algoritma düzenlemeleri burada sadece gücün, sadece paranın, sadece sapkın yönelimlerin borusunun öttüğü bir düzenin hakim olduğuna işaret ediyor. Madem artık giderek büyüyen bir dijital ekonomi gerçeği, dijital kültür hakikati var öyleyse ülkelerin tamamının uzlaşmayla kabul edip arkasında duracağı dijital hukuk düzeni kurulmadan bu sorunların çözümü mümkün değildir. Bize düşen bu kaotik dijital iklimde öncelikle kendi insanlarımıza, kendi evlatlarımıza sahip çıkmak onların küresel gelişmelerin içinde hatta önünde yer alacak imkanları oluşturmaktır.

AK Parti 20 yıllık iktidarı döneminde sadece okul ve hastane binası, sadece yol, tünel, köprü, sadece baraj, sadece elektrik santrali, sadece spor tesisi inşa etmekle kalmamıştır. Yaptığımız yatırımlarla en büyük atılımları gerçekleştirdiğimiz alanların başında gelen bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasını biz sağladık. Mesela biz geldiğimizde ülkemizde sadece 3 bin olan geniş bant internet abonesi sayısını 87,5 milyona çıkardık bunu biz yaptık.

Aynı şekilde bizim dönemimizde mobil telefon abone sayısı 23 milyondan 87 milyona, fiber hat uzunluğu 81 bin kilometreden 455 bin kilometreye, elektronik devlet hizmetlerinin kullanıcı sayısı sıfırdan 58 milyona yükseldi. Artık uzaydaki yerini daha güçlü bir şekilde almak için kendi uydusunu yapan, kendi yazılımlarını hazırlayan kendi balistik araçlarını tasarlayan bir Türkiye var eski Türkiye yok.

Meclis'te kurduğumuz Dijital Mecra Komisyonu ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturduğumuz Dijital Dönüşüm Ofisi ile hazırladığımız eylem programları ile bu süreci tüm yönleriyle takip ediyoruz. Küresel krizler anında kendini daha iyi belli eden hibrit mücadeleler bize hem bu çalışmalarla ne kadar doğru yaptığımızı hem de daha hızlı hareket etmemiz gerektiğini gösteriyor. Elbette gençlerimizin kabiliyetleri ve gayretleriyle ortaya çıkan başarılı örnekler var. Mesela, yazılımdan pazarlamaya, geniş bir yelpazede dijital mecralarda doğup gelişen ve değeri 1 milyar doları aşan şirketlerimizin sayısı giderek artıyor.

Bununla birlikte bizim hayalimiz de hedefimiz de ihtiyacımız da daha büyüktür. Küresel tröstlere bakılarak yapılan Türkiye'nin teknolojide öne çıkma şansının kalmadığı iddiası en başta bu ülkenin gençlerine hakarettir. Bizim bazıları gibi vicdan ve ahlak sınırı tanımadan kurulan sömürü düzenlerine dayanan kaynaklarımız olmayabilir fakat bizim elimizde çok daha kıymetli imkanlar var. Her şeyden önce zengin bir medeniyet birikimimiz iftihar verici bir tarih ve kültür zenginliğimiz aynı şekilde her türlü krizin her türlü zorluğun üstesinden gelebilme kabiliyetini defalarca ispatlamış bir insan gücüne sahibiz.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
AK Parti MYK toplandı
AK Parti MYK toplandı
Bakan Nebati: Enflasyon ile ilgili sıkıntımız var aşıyoruz, aşacağız
Bakan Nebati: Enflasyon ile ilgili sıkıntımız var aşıyoruz, aşacağız
Bakan Özer'den, Elazığ'da eğitim yatırımlarına 1 milyar liralık 'ek bütçe' müjdesi
Bakan Özer'den, Elazığ'da eğitim yatırımlarına 1 milyar liralık 'ek bütçe' müjdesi
Babacan altılı masanın liderlerini uyardı aday için taahhüt istedi
Babacan altılı masanın liderlerini uyardı aday için taahhüt istedi
TBMM'de 487 başvuru içinden 23 Nisan şarkısı seçilecek
TBMM'de 487 başvuru içinden 23 Nisan şarkısı seçilecek
Tersine Beyin Göçü Programı ile 47 Türk araştırmacı daha geliyor
Tersine Beyin Göçü Programı ile 47 Türk araştırmacı daha geliyor

Bu Habere Tepkiniz

Emniyet, maaş promosyon talimatını illere gönderdi
Emniyet, maaş promosyon talimatını illere gönderdi
Emniyet Genel Müdürlüğü maaş promosyonlarına dair yazıyı il emniyet müdürlüklerine gönderdi.
YÖK, 2022 yılındaki GYS kararını netleştirdi
YÖK, 2022 yılındaki GYS kararını netleştirdi
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 2022 yılı içinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açmayacağını üniversitelere bildirdi!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
https://sinav.memurlar.net/
KPSS 2022/4 tercih sonuçları açıklandı
KPSS 2022/4 tercih sonuçları açıklandı
KPSS 2022/4 tercih sonuçlarını ÖSYM açıkladı
Doktorası bitmiş araştırma görevlisi lisansüstü programlarda ders verebilir mi?
Doktorası bitmiş araştırma görevlisi lisansüstü programlarda ders verebilir mi?
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, doktorası bitmiş araştırma görevlilerinin lisansüstü programlarda ders verebilmesine imkan verilmeli!
Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge için seçim beklenmeyecek
Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge için seçim beklenmeyecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Dünya Gazetesi'ne verdiği röportajda 3600 ek göstergenin ne zaman yürürlüğe gireceği hususunda; 'Seçim beklenmeyecek, Sayın Cumhurbaşkanımız bu sene içinde çıkaracağız diye açıkladı. Çalışmalarımızı ona göre yürüttük' İfadelerini kullandı
Memurun tercihi alınmadan re'sen atama mahkemeden döndü
Memurun tercihi alınmadan re'sen atama mahkemeden döndü
Danıştay 2. Dairesi, Isparta Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan davacının, aynı unvanla Bitlis Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü emrine atanmasına ilişkin işlemi hukuka aykırı bularak iptal eden mahkeme kararını onadı.
Niğde Milli Eğitim Müdürlüğünden garip harcırah sorusu
Niğde Milli Eğitim Müdürlüğünden garip harcırah sorusu
Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü, 2022 ve 2023 yılı toplu sözleşmesinde, sözleşmeli personel harcırah verilmesine yönelik düzenleme olmasına rağmen, Bakanlığa görüş yazısı sordu.
Anayasa Mahkemesi 24 Martta 6 dosyayı esastan görüşecek
Anayasa Mahkemesi 24 Martta 6 dosyayı esastan görüşecek
Anayasa Mahkemesi 24 Mart 2022 Genel Kurul Gündemini açıkladı.18 dosyayı gündeme alan Mahkeme, bunların 6'sını esastan karara bağlayacak
Başkomiser rütbesine terfi ettirilmeme işlemine iptal kararı
Başkomiser rütbesine terfi ettirilmeme işlemine iptal kararı
'Benden daha fazla disiplin cezası alan terfii ettirildi' diyen komiseri Danıştay haklı buldu
KDK'ya en çok şikayet edilen kurumlar belli oldu!
KDK'ya en çok şikayet edilen kurumlar belli oldu!
Kamu Denetçiliği Kurumu, 2021 yılına ait faaliyet raporunu yayımladı! En çok şikayet edilen kurumlar; Adalet Bakanlığı, Mahalli İdareler, Üniversiteler, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı oldu!
SGK 550 sözleşmeli personel alacak
SGK 550 sözleşmeli personel alacak
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel alacak.Son başvuru 24 Mart 2022.
Mahkum 15.Bölüm Fragmanı
Mahkum 15.Bölüm Fragmanı
Mahkum 15.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. FOX TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Mahkum dizisinin yeni bölümü 24 Mart Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 nisan 2022
Haftanın fırsat ürünleri (21-26)
Haftanın fırsat ürünleri (21-26)
Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri