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'İl müdür yardımcılarından biri kadın öğretmenlerimizden olacak'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İnşallah 81 ilimizde mutlaka il müdür yardımcılarından birini kadın öğretmenlerimizden yapacağız. Kadınlarımızın eğitimdeki, yönetimdeki temsiliyetlerini arttıracağız" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Mart 2022 16:01
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'İl müdür yardımcılarından biri kadın öğretmenlerimizden olacak'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 81 ilde il müdür yardımcılarından birini kadın öğretmenlerden yapacaklarını, kadınların eğitimdeki, yönetimdeki temsiliyetlerini arttıracaklarını söyledi.

Bakan Özer, 2020 yılında Elazığ'da yaşanan depremin ardından Limak Şirketler Grubu tarafından yaptırılan "Elazığ Limak Ortaokulu"nın resmi açılışı için düzenlenen törende, bugünün çok önemli bir gün olduğunu, 21 Mart'ta Elazığ'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Nevruzun bahara selam verme ve tüm Türk dünyasında baharın, doğanın dirilişinin temsili olarak kutlandığını kaydeden Özer, vatandaşların Nevruz Bayramı'nı tebrik etti.

"İnşallah bereketli, huzurlu bir bahar, yaz geçiririz. Bugün Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü olarak kutlanıyor. Tüm dowm sendromlu öğrencilerimizin, vatandaşlarımızın bu gününü de kutluyorum." ifadelerini kullanan Özer, şöyle devam etti:

"Eğitim hizmeti sunmaktan büyük mutluluk ve keyif duyduğumuz down sendromlu kardeşlerimize, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü kapsamında eğitim hizmeti vermeye devam edeceğiz. Onların yaşam becerilerini artırma özellikle özel eğitim uygulama okullarındaki uygulama evlerini daha güçlü bir hale getirerek yaşama tutunmalarını, hayata entegrasyonlarını desteklemek için her türlü imkanı seferber edeceğiz. Son 19 yılda eğitimde Türkiye, bir seferberlik dönemine tanıklık etti. 81 ilde, tüm ilçelerimizde okul öncesi eğitimden yüksek öğretime kadar vatandaşların çocuklarının eğitime erişimini artırmak için inanılmaz yatırımlar yapıldı. Tüm eğitim sistemindeki derslik sayısı 200-300 binken, bugün 855 bin dersliğin olduğu bir eğitim sisteminden bahsediyoruz."

Bakan Özer, 5 yaş okullaşma oranının 2000'li yıllarda yüzde 14 iken, bugün yüzde 90'a ulaştığına, orta öğretimdeki okullaşma oranının yüzde 44'lerden yüzde 90'lara çıktığına dikkati çekti.

- "Bu süreçten en karlı çıkanlar kız çocuklarımız oldu"

"Bu süreçten en karlı çıkanlar kız çocuklarımız oldu. Hatırlayın geçmişte kız çocuklarının eğitime erişimini desteklemek için yapılan kampanyaları." diyen Özer, bu süreçte kız çocukların eğitime erişim probleminin çözüldüğünü vurguladı.

2002'de kız çocuklarının orta öğretimdeki okullaşma oranının yüzde 37,8 olduğunu anımsatan Özer, bugün bunun yüzde 88'e, yüksek öğretimdeki okullaşma oranının ise yüzde 11'den yüzde 48'e çıktığına işaret etti.

Bakan Özer, şöyle devam etti:

"İlk defa kızların okullaşma oranı erkekleri geçti. Tabii bu büyüme gerçekleştirilirken kaliteye rağmen bir büyüme olmadı. Kaliteyi ihmal eden bir büyüme olmadı. Tam tersine kalite odaklı bir büyüme gerçekleşti. Bu da kıymetli öğretmenlerimiz sayesinde oldu. 2002'li yıllarda eğitim sistemimizde yaklaşık 500 bin öğretmen varken, bugün 1,2 milyon öğretmenin eğitim hizmeti verdiği bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. Şu andaki öğretmenlerimizin yüzde 75'i son 19 yılda atandı. Burada da kadınlar lehine bir gelişme oldu. 500 bin iken öğretmenlerimizin yaklaşık yüzde 40'ı kadın, bugün 1,2 milyona çıkmışken bu oran yüzde 59'a yükseldi. Hamdolsun tüm alanlarda, eğitimin tüm alanlarında ve istihdamda kadınlarımızın görünürlüğü ve eğitime erişimleri arttı."

- "Kadın yöneticilerimizin sayısını artırmak boynumuzun borcudur"

Bakanlık olarak yeni bir adım daha atacaklarını bildiren Özer, "Artık, yüzde 59 kadın öğretmenin yer aldığı bir eğitim sisteminde, kadın yöneticilerimizin sayısını artırmak boynumuzun borcudur. İnşallah 81 ilimizde mutlaka il müdür yardımcılarından birini kadın öğretmenlerimizden yapacağız. Kadınlarımızın eğitimdeki, yönetimdeki temsiliyetlerini arttıracağız." ifadelerini kullandı.

Tüm yatırımlarla birlikte çocukların çok daha iyi imkanlarla donanmış, kütüphanesi, laboratuvarı olan ve Türkiye'nin neresine giderse gitsin aynı kalitede eğitime erişebildiği, erişebileceği bir eğitim sistemiyle geleceğe doğru yürüyeceklerini vurgulayan Özer, eğitimin kalıcı ve sürdürülebilir beşeri sermaye olduğunu dile getirdi.

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Gençlerin geleceği şekillendireceğini ifade eden Özer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hükümetimiz her zaman Bakanlığımıza en yüksek bütçeyi vererek bu süreçleri yönetirken bizim en önemli paydaşımız hayırseverlerimiz. Bunların başında Nihat Bey geliyor. Nihat Bey'e, kızları Ebru Hanım'a, eğitim sistemimizin farklı illerindeki eksikliklerinin giderilmesindeki katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Tabii bu bir başlangıç. Sadece bu yatırımlarla kalmayacak, özellikle Bakanlık olarak öncelik verdiğimiz okul öncesi eğitimin tüm illerimizde okullaşma oranını artırmayla ilgili de Nihat Bey'den önemli destek alacağız."

- "Evlatlarımız eğitim hakkından mahrum kalmasın istedik"

Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir de okulu eğitim camiasına kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Elazığ'daki depremden sonra devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yaralarını sarmak için seferber olduğunu kaydeden Özdemir, devlet ve milletin el ele vererek vatandaşlara yardım etmek amacıyla büyük çaba harcadığını belirtti.

Limak grubu olarak Elazığlıların yaralarını biraz olsun sarabilmek için kolları sıvadıklarını anlatan Özdemir, şöyle devam etti:

"Vatanımızın hiçbir köşesinde evlatlarımız eğitim hakkından mahrum kalmasın istedik ve bugün, 24 derslikli, etüt odası ve kütüphanesi bulunan bu güzel okulu, içinde okuyacak 830 öğrencimize, Elazığ'a ve milli eğitim sistemimize, armağan etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. İnanıyorum ki bu okul, her biri mesleğini aşkla yapan yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz sayesinde vatanımıza ve milletimize hayırlı pırıl pırıl evlatlar yetiştiren bir eğitim yuvası olacaktır. 2016'da kaybettiğimiz rahmetli eşim Gülseren Özdemir, çocuklara, gençlere, kadınlara ve ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmayı bir yaşam felsefesi olarak benimsemiş bir yardımsever, aynı zamanda idealist bir eğitimci öğretmendi."

Konuşmaların ardından okulun resmi açılışı gerçekleştirildi.

Daha sonra Bakan Özer, Elazığ Belediyesini ziyaret etti, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile görüştü.

Kentte yapımına başlanan Öğretmenevi şantiye alanını gezen Özer, AK Parti İl Başkanlığında da partililerle bir araya geldi.

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