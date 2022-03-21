AK Parti MYK toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ak Parti Genel Merkezi'nde toplanan Ak Parti MYK'sı 2 saat 10 dakika sürdü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Mart 2022 18:51
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 2 saat 10 dakika sürdü.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız