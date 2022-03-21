Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Neden Euro?' sorusuna videolu yanıt
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından 'Neden Euro?' sorusuna videolu yanıt verdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 21 Mart 2022 17:11
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Habertürk'e konuk olmuş, açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili merak edilenleri anlatmıştı.
Bakan Karaismailoğlu, Mehmet Akif Ersoy'un 'Neden Euro' sorusuna verdiği yanıtı sosyal medya hesabından video olarak paylaştı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız