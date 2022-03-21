Ömer Çelik'ten Adana'daki polis müdahalesi açıklaması

Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in eşine gönderdiği mesaja ilişkin Çelik, "Diplomasi Forumu'nda oradaki çocuklara, kadınlara ve bu şiddete maruz kalanlara gönderdiği mesaj da Ukrayna'da geniş bir yankı buldu." diye konuştu.

Çelik, Türkiye'nin Ukrayna'da insani yardımlar ve insani koridorların açılması için sarf ettiği eforun herkes tarafından takdir gördüğünü belirterek, "Bu insani yardımlar, o insanlara sahip çıkma konusundaki irade aynı şekilde devam edecektir. Cumhurbaşkanımızın NATO zirvesine katılımında yapacağı görüşmeler bundan sonrası için de süreci belirleme açısından kritik olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu'na yeniden seçilmesinin son derece önemli olduğuna işaret eden Çelik, "Çünkü giderek bütün gelişmeler dünyadaki ticaret yollarını tehdit ediyor, ticaret yollarının tehdit altında olması yeni savaş ihtimallerini ortaya çıkarıyor. Düzenli, kurallı bir ticaretin küresel düzeyde sıkıntıya girmesi dünya tarihinde her zaman savaşı ve çatışmaları beraberinde getirmiştir. Türkiye, bu uluslararası ticari iş birliğinin, ülkeler arasındaki kurallı ticaretin, dostane ilişkilerin teşviki bakımından önemli bir rol oynayacaktır." şeklinde konuştu.

Çelik, bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda "Kuruluşundan Günümüze Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı"na katılacağını ve siyasi gündemle ilgili değerlendirmelerinin olacağını ifade etti.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, Erdoğan'ın katılacağı NATO Liderleri Zirvesi'ne ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Çok yakın zamana kadar, yine bir iki yıllık zaman diliminden bahsediyorum, sırf kendi dedikleri yapılmalı diye NATO üyesi olup da NATO'nun tamamı adına konuşma yetkisi olmayanlar, Türkiye için 'NATO içerisinde güvenilmez bir ortak.' diyorlardı. Şimdi ne diyorlar? 'Türkiye, NATO'da kilit ortaktır.' diyorlar, 'Türkiye, son derece güvenilir bir NATO ülkesidir.' diyorlar. Tabii bu ilkesizliklerin ciddi bir şekilde önümüzdeki dönemde de tartışılması söz konusu olacak ama bütün krizler karşısında NATO nasıl yapacak, nasıl ortak hareket edecek, iş işten geçtikten sonra bir şeyler söylemek ya da birtakım tedbirler ortaya koymak çok işe yaramıyor. Ortak güvenlik açısından, ortak güvenlik mimarisi açısından yeni tehditlere karşı nasıl bir cevap geliştirilecek NATO tarafından, bunların hepsinde Türkiye tabii ki stratejik role sahiptir. Türkiye'nin söyleyecek sözü vardır ve Türkiye'nin söylediği söz sadece kendisini ilgilendiren bir söz de değildir, bütün NATO ülkelerinin ortak güvenliğini ilgilendiren bir sözdür. Dolayısıyla bunların daha çok tartışılacağı, daha çok gündeme geleceği bir döneme de giriyoruz. Tam bu dönem içerisinde belki bu savaş çıktıktan sonraki de ilk NATO zirvesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın çeşitli açıklamalarını biliyorsunuz, geniş ve kapsamlı bir değerlendirme olacaktır orada."

- "Asla kabul etmeyiz"

Çelik, Adana'da dün meydana gelen olaylara ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

"Burada her zaman olduğu gibi kuralımız ve prensibimiz açıktır. Biz mücadelelerini her zaman takdir ettiğimiz güvenlik güçlerimizin içerisinde çeşitli olaylara müdahale ederken orantısız güç kullanılmasını asla kabul etmeyiz. Orantısız güç kullanılması sonucunda ortaya çıkan görüntüler asla ve kata kabul edilemez ve bunlar meşru sayılamaz. Zaten bu bahsettiğiniz Adana'daki tablo ortaya çıktığı andan itibaren İçişleri Bakanımız ve Adana Valiliğimiz açıklama yaparak soruşturmanın açıldığını söylemişlerdir. Bizim açımızdan temel prensip budur yani orantısız güç asla kabul edilemez, orantısız güç meşruiyet sınırının dışına çıkmış şiddet demektir. Hiçbir şekilde hiçbir Türkiye vatandaşına karşı orantısız gücün kabul edilmesi söz konusu değil."

- Mega projelere yönelik eleştiriler

AK Parti Sözcüsü Çelik, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin mega projelerine karşı çıkarken bu projeleri gerçekleştiren yatırımcıları da 'çete' olarak nitelendiriyor. Bu konuda bir değerlendirmeniz olur mu?" sorusu üzerine, şunları dile getirdi:

"Bu, Türkiye'nin çok eski bir yarası. Birinci Boğaz Köprüsü'nün yapılmasından başka pek çok eserin gerçekleşmesine kadar. Türkiye'de bu eserleri engellemek isteyen siyasi kampın iki davranış şekli vardır. Bir tanesi bunu gerçekleştirecek siyasi kadroları tehdit etmek. İkincisi ona güç yetiremiyorsa bunu hayata geçirecek iş adamlarını tehdit etmek. Kanunlar çerçevesinde hareket edenleri, bu büyük eserlerin hayata geçmesinde çalışanları bu şekilde ilzam etmek, Türkiye'yi iş göremez hale getirmek, felç etmek, Türkiye'deki yatırım düzenini yok etmeye çalışmaktır. CHP Genel Başkanı, 'İktidara gelirsem şunları serbest bırakacağım, şunların elindeki paralara çökeceğim, şu basın yayın kuruluşlarına ceza vereceğim.' diyor. Böyle bir dünya yok. Hukuktan bahsedip arkasından pek çok hukuksuz eylemi arka arkaya sıralamak maalesef adet haline gelmiş."

Çelik, bu şekildeki bir yaklaşımın hem ahlaken hem de siyaseten sorunlu olduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun projeyi gerekli görmediğini, projenin uygulanmasına karşı olduğunu ifade edebileceğine dikkati çeken Çelik, "Siyaset yaparsınız, demokratik sınırlar içerisinde hareket edersiniz ya da bu projeleri yanlış yaptığını hükümete söyleyebilirsiniz. Ona da millet karar verir. Bunlar gerekli midir, değil midir? O köprüyü her gün kullananlara, eserler vasıtasıyla işini, gücünü hayata geçirenlere, ticaretini geliştirenlere, rızık kapısı açanlara, istihdam sağlayanlara sormak gerekir. Siyasi alan içinde argüman üretemeyip siyasi cari açığınızı tehditle kapatmaya çalışırsanız bu, gayri hukuki, siyaset dışı yaklaşım olur." diye konuştu.