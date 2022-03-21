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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Evet hayat pahalılığı vardır. Hayat pahalılığının olumsuz etkileri dünyanın her yerinde hissediliyor. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat için her desteği veriyoruz. Biz insanımızın çalıştığı işini koruma öncelikli ekonomi politikamızı sürdüreceğiz. Hiçbir vatandaşımızın sahipsiz, aç, açıkta, umutsuz kalmadığı bir sistemde hedeflerimize yürümeyi sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Mart 2022 19:49
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuruluşundan Günümüze Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

AK Parti milletin partisidir. Verdiği her mücadelede dimdik ayakta durarak başarıya ulaşmasında en büyük pay milletimizindir. Tüm kademeleriyle millete hizmetkar olmak için göreve talip olmuş insanlardan oluşmaktadır. Sizlerle birlikte mahalle ve sandık temsilcisinden yönetimdeki kardeşlerimize kadar, beraber hizmet ettiğiniz herkes bu bayrak yarışında yer almıştır.

AK Parti ailesi içinde yer alan her bir kardeşimin son 20 yıldaki her başarıda rolü, katkısı, emeği, hakkı vardır. İnsan kendi evine gitmek, kendi evine sahip çıkmak, büyütmek, güçlendirmek için herhalde davet beklemez. Sadece partimizin değil ülkemizin de en paha biçilmez zenginliği işte buradadır.

Her biriniz bulunduğunuz çevrede birer markasınız. Sizlerden bu marka değerini vermenizi istiyorum. Sizlerden evlatlarınıza, torunlarınıza göğsünüzü gererek miras bırakacağınız bir Türkiye için tüm imkanı kullanmanızı istiyorum.

Kendi içimizde dayanışmamızı güçlü tuttuğumuz sürece elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur.

2023 hedeflerine ulaşmak için mücadele bayrağını yükseltelim.

"Vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borducur"

Yeni bir ekonomi programını hayata geçirdik. Kurdaki istikrarsızlığı aldığımız tedbirlerle önemli ölçüde kontrol altına aldık.

Hayat pahalılığına karşı vatandaşlarımızı koruma altına alacak politikalara başladık. Sadece elektrik, doğalgaz ve akaryakıt desteği için geçen yıl 165 milyar liralık kaynak kullandık. Elektrik ve doğalgazda halen ciddi sübvansiyon yapıyoruz. Vatandaşlarımızın en büyük sancısının hayat pahalılığı olduğunu da biliyoruz. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borducur. Günlük hayattaki sorunları asla ihmal etmiyoruz.

"Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisine çıkarma sözümüzü tutacağız"

Evet hayat pahalılığı vardır. Hayat pahalılığının olumsuz etkileri dünyanın her yerinde hissediliyor. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat için her desteği veriyoruz. Biz insanımızın çalıştığı işini koruma öncelikli ekonomi politikamızı sürdüreceğiz. Hiçbir vatandaşımızın sahipsiz, aç, açıkta, umutsuz kalmadığı bir sistemde hedeflerimize yürümeyi sürdüreceğiz.

Ülkemizin yıldızları yükselişe geçti. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisine çıkarma sözümüzü tutacağız.

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