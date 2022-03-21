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Fed Başkanı'ndan 'faiz' açıklaması: Gerekirse 'daha agresif' olacağız

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonun çok yüksek olduğunu belirterek, faiz artırımında gerekirse "daha agresif" olacaklarını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Mart 2022 21:51
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Powell, Ulusal İş Ekonomisi Derneğinin (NABE) yıllık toplantısında ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Fiyat İstikrarını Yeniden Sağlama" başlıklı konuşmasında Powell, iş gücü piyasasının çok güçlü, enflasyonun çok yüksek olduğunu söyledi.

Powell, para politikası duruşunun daha "nötr" bir düzeye döndürülmesi için hızla hareket etmeye ve fiyat istikrarını yeniden sağlamak için gerekirse daha kısıtlayıcı seviyelere geçmeye ihtiyaç olduğunu aktardı.

- "Gerekli adımları atacağız"

Fed Başkanı Powell, güçlü iş gücü piyasasını korurken fiyat istikrarını yeniden sağlamaya kararlı olduklarını belirtti.

Fiyat istikrarının nihai sorumluluğunun Fed'e ait olduğunu vurgulayan Powell, "Fiyat istikrarına dönüşü sağlamak için gerekli adımları atacağız. Özellikle, bir veya birden fazla toplantıda federal fon oranını 25 baz puanın üzerinde artırarak daha agresif hareket etmenin uygun olduğu sonucuna varırsak, bunu yapacağız. Nötr önlemlerin ötesine ve daha sıkı bir duruşa geçmemiz gerektiğine karar verirsek bunu da gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Powell, bankanın son toplantısında Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana ilk kez faiz artırımına gittiklerini anımsatarak, devam eden faiz artışlarının Fed'in hedeflerine ulaşmak için uygun olacağı tahmininde bulunduklarını vurguladı.

- "Enflasyon görünümü önemli ölçüde kötüleşti"

Enflasyon görünümünün önemli ölçüde kötüleştiğine dikkati çeken Powell, görünümün bu yıl Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından önce bile önemli ölçüde bozulduğunu anlattı.

Enflasyondaki artışın beklenenden çok daha büyük ve daha kalıcı olduğunu belirten Powell, "Dünya nihayetinde yeni bir normale alıştıkça, umut edilen arz yönlü iyileşmenin zaman içinde gelmesi muhtemel görünmeye devam ediyor, ancak bu rahatlamanın zamanlaması ve kapsamı oldukça belirsiz." dedi.

Powell, enflasyondaki artışın büyüklüğü ve kalıcılığı geçen yılın ikinci yarısında giderek daha net hale geldikçe ve iş gücü piyasasındaki toparlanma beklentilerin ötesinde hızlanırken, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) giderek daha az destekleyici para politikasına yöneldiğini aktardı.

Fed Başkanı Powell, "Görünüm geliştikçe, güçlü bir iş gücü piyasası ile fiyat istikrarına dönüşü sağlamak için politikayı gerektiği gibi ayarlayacağız." diye konuştu.

- "Ukrayna'daki savaşın dünya ve ABD ekonomisi üzerinde önemli etkileri olabilir"

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ekonomiyi ve para politikasını nasıl etkileyeceği sorusuna değinen Powell, şöyle devam etti:

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"Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin dünya ekonomisi ve ABD ekonomisi üzerinde önemli etkileri olabilir. Bu etkilerin büyüklüğü ve kalıcılığı oldukça belirsizdir ve gelecek olaylara bağlıdır. Rusya, dünyanın en büyük emtia üreticilerinden biri ve Ukrayna, bilgisayar çiplerinin üretiminde kullanılan neon ve buğday da dahil olmak üzere birçok emtianın da önemli bir üreticisi. Bu kadar geniş bir emtia yelpazesinde önemli piyasa bozulmalarına ilişkin yakın zamanda bir deneyim bulunmamakta.

Yüksek petrol ve emtia fiyatlarının doğrudan etkilerine ek olarak işgal ve ilgili olayların yurt dışındaki ekonomik faaliyeti kısıtlaması ve ABD ekonomisini etkileyecek tedarik zincirlerini daha fazla bozması muhtemel."

Powell, ABD'nin artık petrol fiyatlarındaki şokları atlatmak için çok daha iyi bir konumda olduğunu vurgulayarak, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olduklarını ve ülke ekonomisinin 1970'lere göre önemli ölçüde daha az petrole bağımlı olduğunu anlattı.

- "Ekonomi daha sıkı para politikasıyla başa çıkmak için iyi konumda"

Petrol fiyatlarındaki artışın ekonomi üzerinde karışık etkileri olduğuna dikkati çeken Powell, söz konusu artışların hanehalkı gelirlerini dolayısıyla talebi düşürdüğünü ancak zamanla sondaj yatırımlarını artırdığını ve genel olarak petrol üreten bölgelere fayda sağladığını aktardı.

Powell, "Petrol şokları ABD ekonomisindeki çıktı üzerinde baskı yaratma eğiliminde, ancak 1970'lerdekinden çok daha az." dedi.

Para politikasının bir resesyona neden olmadan enflasyonu düşürmesinin ne kadar olası olduğuna ilişkin soruya da yanıt veren Powell, amaçlarının uzun süreli genişlemeyi teşvik ederken ve güçlü bir iş gücü piyasasını sürdürürken fiyat istikrarını yeniden sağlamak olduğunu vurguladı.

Powell, ekonominin "yumuşak bir iniş" gerçekleştirmesinin mevcut bağlamda basit olmasının beklenmediğini belirterek, bu zorlu görevde başarılı olmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını, bugün ekonominin çok güçlü olduğunu ve daha sıkı para politikasıyla başa çıkmak için iyi bir konumda olduğunu ifade etti.

Fed, mart ayı toplantısında 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltmişti.

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