Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi eski komiser yakalandı

Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede devriye görevi yapan hudut kartalları, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak kimlik tespiti yapmak üzere karakola götürdü. Kimlik tespiti yapılan şüpheli, komiserken meslekten ihraç edildiğinin ve FETÖ ile bağlantısının olduğunun tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı. Yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki Y.A.'nın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.