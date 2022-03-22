Belediye Başkanına silahlı saldırı girişimi kamerada
Kastamonu'da Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş'a silahlı saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı. Öte yandan Emre D.'nin makam odasına elinde silahla girmek üzereyken etkisiz hale getirildiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Mart 2022 15:44
Gözaltına alınan E.D. (32), emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edildi.
Zanlı E.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bu arada, saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlara göre, E.D. silahla sekreterlikte ateş açıyor. Daha sonra Taş'ın odasının kapısını açan E.D'ye çevredeki belediye çalışanları müdahale ediyor.
İş talebi için dün Belediye Başkanı Taş'ın makam odasına girmek isteyen E.D. tabancayla ateş etmiş, kurşunların 4'ü sekreterliğe, 2'si ise makam odasına isabet etmişti.
Olayda yaralanan olmazken belediye personelince etkisiz hale getirilen şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız