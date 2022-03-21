Bakan Koca paylaştı: 6 yaşındaki down sendromlu 'doktor' Melek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla 6 yaşındaki down sendromlu Melek'in "doktorluk" yaptığı görüntüleri paylaştı.
Koca, sosyal medya hesabında, "Kahramanımız Melek 6 yaşında. Kendisi bir doktor. Kullanıp eskittiği çocuk doktor oyun çantası öyle az değilmiş. Gönüllü görev yeri ise Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğümüz. Down Farkındalık Günü için bize bu sürprizi hazırlayanlara ve Melek'e teşekkür ediyoruz. Hayat dolusunuz." ifadeleriyle birlikte Melek'in "doktorluk" yaptığı görüntülere yer verdi.
Görüntülerde 6 yaşındaki down sendromlu Melek'in, rol gereği doktor olarak sağlık merkezinde kendisini bekleyen hastaları muayene ve tedavi etmesi yer alıyor.
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Kahramanımız Melek 6 yaşında. Kendisi bir doktor. Kullanıp eskittiği "çocuk doktor" oyun çantası öyle az değilmiş. Gönüllü görev yeri ise Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğümüz. Down Farkındalık Günü için bize bu sürprizi hazırlayanlara ve Melek'e teşekkür ediyoruz. Hayat dolusunuz. pic.twitter.com/sBrxet2VC0Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 21, 2022