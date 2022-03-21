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Zelenskiy'den Rus askerlerine 'köle' benzetmesi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, video mesaj yoluyla yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Rus askerlerini "kölelere" benzeterek, "Bu köleler hayatlarında hiç bu kadar özgür insan görmediler. Köleler özgürlüğü yabanilik olarak kabul ediyor" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 21 Mart 2022 23:51
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Zelenskiy'den Rus askerlerine 'köle' benzetmesi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yayınladığı görüntü ile ulusa seslendi. Rus askerlerini kölelere benzeten Zelenskiy, "Bu videoda Ukrayna'nın özgür güney bölgesindeki insanlara, güneşin tankın üzerindeki istenmeyen misafirlere değil kendi vatandaşlarına doğduğu şehirlere seslenmek istiyorum. Berdyansk, Kahovka, Energodar, Melitopol ve Herson. Kölelerin özgür insanları nasıl öldürdüğünü Herson'da gördük. Bu köleler hayatlarında hiç bu kadar özgür insan görmediler. Köleler özgürlüğü yabanilik olarak kabul ediyor. Ukrayna bayrağı için sivil vatandaşlara saldıran düşmanları kötü sonuçlar bekliyor" dedi.

"Bu saldırılar sürecinde milyonlarca Ukraynalı kahraman olduğunu gösterdi" ifadelerini kullanan Zelenskiy, "Bir zamanlar sıradan vatandaşken şimdi ülkemizi koruyorlar. Düşman bunun gerçek olduğuna inanmıyor ama biz onları inandıracağız ve hatırlayacağız. Kiev, Harkov, Çernihiv, Sumi, Volnovaha, Mariupol şehirlerinde düşman saldırıları devam ediyor. Her Ukraynalı için mücadele ediyoruz. Ben tüm Ukraynalılara sesleniyorum. Elinizden geldiği kadar Ukrayna'nın yaşamasına yardımcı olun, işgalcileri kovun" dedi.

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