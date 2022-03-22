22 Mart 2022'den önemli gündem başlıkları
22 Mart 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Nijer-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Daouda Mamadou Marthe ve beraberindeki heyeti kabul edecek.
(TBMM/14.30)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kızılcahamam Eliz Hotel'de "Yurt Dışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri" programına katılacak.
(Ankara/09.30)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na iştirak edecek.
(TBMM/13.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Üretim Sürecine Katılım Programı Tanıtım Toplantısı'nda yer alacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.
(Gaziantep/10.30-13.30)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beyoğlu Belediyesince 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde düzenlenecek "Su ve Sürdürülebilirlik İlk Çağrı Programı"na iştirak edecek.
(İstanbul/10.30)
3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, parti genel merkezinde düzenlenecek "ÜniAK Gençlik Zirvesi"ne katılacak.
(Ankara/10.00)
4- TBMM'den
- MHP'nin Meclis grup toplantısı gerçekleştirilecek.
- Genel Kurulda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
(TBMM/10.45/15.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Demiryol-İş Sendikası Toplu İş Sözleşmesi Uygulama ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.
(Bolu/16.00)
2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 ve 10 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek, 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılarak konuşma yapacak.
(İslamabad)
2- Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya gelecek.
(Sofya)
3- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Voleybol Kadınlar CEV Kupası Finali'nin rövanşında Eczacıbaşı Dynavit, Almanya'nın Allianz MTV Stuttgart takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Stuttgart/21.00)
2- Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası Finali'nin rövanşında Halkbank, deplasmanda Fransa'nın Narbonne Volley takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Narbonne/21.30)
3- 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin play-off yarı finalinde 24 Mart'ta deplasmanda Portekiz'le karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Portekiz'de hazırlıklarını sürdürecek.
(Porto)
4- Basketbolda Bitci Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi başlayacak ve Nesibe Aydın-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Safiport-Galatasaray maçları yapılacak.
(Mersin/16.30/19.30)
5- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Real Madrid takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.30)
6- Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nun 16. haftasında Türk Telekom, İtalya'nın Dolomiti Energia Trento takımıyla karşılaşacak.
(Ankara/20.00)
7- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi J Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasman mücadelelerinde TOFAŞ, İspanya'nın BAXI Manresa takımıyla, Darüşşafaka da İtalya'nın Nutribullet Treviso takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Manresa/Treviso/22.30)
8- Galatasaray'da Nef Stadı'nın çatısına inşa edilen güneş enerji santralini devreye alma ve Guinness rekor takdim töreni düzenlenecek.
(İstanbul/10.00)
9- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 28 Mart-3 Nisan'da düzenlenecek Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası için Elmadağ Güreş Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Serbest Stil Erkek A Milli Takımı, gazetecilerle bir araya gelecek.
(Ankara/14.00)Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız