Avrupa Birliği ile bahar havası

Başkent'te FETÖ'nün 'sağlık yapılanması' operasyonu: 15 gözaltı
Başkent'te FETÖ'nün 'sağlık yapılanması' operasyonu: 15 gözaltı
Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 sözleşmeli personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 sözleşmeli personel alacak
Seçmen göçüne 6 ay formülü
Seçmen göçüne 6 ay formülü
10 adımda yakıttan tasarruf edin
10 adımda yakıttan tasarruf edin
Beş ilde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi
Beş ilde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi
Üç ayrı ilde üç bebek ölümü: Soruşturma başlatıldı
Üç ayrı ilde üç bebek ölümü: Soruşturma başlatıldı
Bakan Nebati: Türk lirasının daha ineceği bir yer yok
Bakan Nebati: Türk lirasının daha ineceği bir yer yok
Belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı
Belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı
Bakan Soylu'dan 'patlayıcı ile yakalanan polis' açıklaması
Bakan Soylu'dan 'patlayıcı ile yakalanan polis' açıklaması
Kuyumcular banka kuruyor
Kuyumcular banka kuruyor
Vaka sayıları açıklandı: 14 bin 933 yeni vaka, 80 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 14 bin 933 yeni vaka, 80 vefat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' açıklaması
Ömer Çelik yanıtladı: Asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı?
Ömer Çelik yanıtladı: Asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı?
Uzmanı yanıtladı: Bahar ne zaman gelecek?
Uzmanı yanıtladı: Bahar ne zaman gelecek?
BTK izin verdi: Türk Telekom hisseleri, TVF'ye devrediliyor
BTK izin verdi: Türk Telekom hisseleri, TVF'ye devrediliyor
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Neden Euro?' sorusuna videolu yanıt
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Neden Euro?' sorusuna videolu yanıt
'İl müdür yardımcılarından biri kadın öğretmenlerimizden olacak'
'İl müdür yardımcılarından biri kadın öğretmenlerimizden olacak'
11 ilde tarihi eser operasyonu: Müze müdürü dahil 34 gözaltı
11 ilde tarihi eser operasyonu: Müze müdürü dahil 34 gözaltı
Bakan Nebati: Enflasyon ile ilgili sıkıntımız var aşıyoruz, aşacağız
Bakan Nebati: Enflasyon ile ilgili sıkıntımız var aşıyoruz, aşacağız
Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Haftalık vaka sayıları açıklandı
Haftalık vaka sayıları açıklandı
52.5 kilo patlayıcı ile yakalanan polisin ilk ifadesi ortaya çıktı
52.5 kilo patlayıcı ile yakalanan polisin ilk ifadesi ortaya çıktı
'Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum'
'Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum'
Pamuk fiyatları, yaklaşık 11 yılın zirvesini gördü
Pamuk fiyatları, yaklaşık 11 yılın zirvesini gördü
YÖK Başkanı'ndan '50/d 'li araştırma görevlileri' hakkında açıklama
YÖK Başkanı'ndan '50/d 'li araştırma görevlileri' hakkında açıklama
'Gezi davası' yargılamasında Kavala'nın tutukluluğunun devamı kararı
'Gezi davası' yargılamasında Kavala'nın tutukluluğunun devamı kararı
Erdoğan tepki göstermişti...HSK o hakim ve savcının görev yerlerini değiştirdi
Erdoğan tepki göstermişti...HSK o hakim ve savcının görev yerlerini değiştirdi
Şubat ayında 43 sağlık çalışanı şiddet mağduru oldu
Şubat ayında 43 sağlık çalışanı şiddet mağduru oldu
Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
Hastanede evlendiler bu yaz düğünleri var
Hastanede evlendiler bu yaz düğünleri var
Ana sayfaHaberler Yaşam

Avrupa Birliği ile bahar havası

Katılım müzakerelerinin askıya alınması ile durma noktasına gelen Türkiye-AB ilişkileri, Ukrayna savaşı ile yeniden ısınmaya başladı

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 22 Mart 2022 07:15
Yazdır
Avrupa Birliği ile bahar havası

Avrupa Parlamentosu tarafından katılım müzakerelerinin askıya alınması ile birlikte durma noktasına gelen Türkiye-AB ilişkileri yeniden ısınmaya başladı. Rusya-Ukrayna savaşı AB'nin yüzünü tekrar Türkiye'ye çevirmesine sebep oldu. Türkiye ile AB arasında gerilen ilişkiler sebebiyle yaklaşık dört yıldır yapılamayan Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) toplantısı geçtiğimiz günlerde Brüksel'de gerçekleştirildi. Türkiye'nin, KPK Eş Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel'in başkanlığındaki geniş katılımlı bir milletvekili heyetiyle temsil edildiği toplantılara, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizi bitirmek için ara buluculuk rolü üstlenen Türkiye'nin dengeli tutumu damga vurdu. Edinilen bilgilere göre, söz alan Avrupalı parlamenterler Türkiye'nin bu konudaki tavrını öven konuşmalar yaptı. Birçok parlamenter, Rusya-Ukrayna krizinin, Türkiye-AB arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi zorunluluğunu ortaya çıkardığına dikkat çekti. Bazıları Türkiye'nin denge oluşturma çabalarını desteklediklerini ifade etti ve "Türkiye'nin ortak güvenlik politikamızla hareket etmesini istiyoruz. BM'nin aldığı kararları Türkiye'nin desteklemesi önemli. Türkiye ile şu anda diyalog ihtiyacımız çok daha arttı" görüşünü dile getirdi.

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üç yıl aradan sonra ilk defa geçtiğimiz günlerde Brüksel'de toplanmıştı

KÖPRÜLER KURMANIN ZAMANI GELDİ

Toplantılarda Alman Parlamenter Türkiye-AB KPK Eş Başkan Sergey Lagodinsky, Rusya'nın Ukrayna saldırısının, Türkiye'nin özel rolünü ortaya koyduğunu söyledi. Alman parlamenter şöyle konuştu: Bu bize birbirimize bağlı kalmanın ne kadar önemli olduğunu da gösterdi. Türkiye bizim önemli bir ortağımızdır. Aday ülkedir. Ama siyasi düzlem geçtiğimiz yıllarda biraz değişti. Anlaşmazlıklar yaşandı. Artık bu farklılıkları gidermenin ve köprüler oluşturmanın zamanı gelmiştir. AB olarak karşılıklı angajmanlarımızı güçlendirmeye hazırız. Rusya-Ukrayna krizi konusunda Türkiye'nin oynadığı rolü çok önemli buluyoruz. Türkiye'nin bu konudaki tutumu bizi çok sevindiriyor. Türkiye'nin çabalarını takdir ediyoruz. Savaştan kaçan insanlara ev sahipliği yaptınız. Bunu biz şimdi daha iyi anlıyoruz. 5-10 milyon Ukraynalının Avrupa'ya geleceğini tahmin ediyoruz.

AVRUPA, ADIM ATMAYA HAZIR

Slovenyalı Parlamenter Marko Makovec ise Türkiye'nin çok önemli bir ortak ve AB'nin müttefiklerinden biri olduğunu hatırlattı. Makovec "Bu toplantı Türkiye AB'nin yeniden yakınlaştığını gösteriyor. Türkiye aday ülkedir. Birtakım zorluklar yaşadığımız doğru. Ama bu zorlukları aşma konusunda önemli adımlar attık. Bu toplantı da bunun en önemli delillerinden biridir. Ukrayna krizi, Türkiye-AB arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından da ne kadar önemli bir dönemeçte olduğumuzu gösteriyor. Türkiye, AB ilişkilerinde daha fazla adım atma konusunda kararlılık göstermeli. Aramızda çok önemli diyalog fırsatları var. AB bu fırsatları değerlendirmek için adımlar atmaya hazır" değerlendirmesini yaptı.

TÜRKİYE KİLİT ÜLKE

Toplantıya katılan Türk heyet Avrupa Parlamentosunun, Türkiye ile AB arasındaki katılım müzakerelerini yeniden başlatmasını talep etti. KPK Eş Başkanı Emrah Karayel, 2. Dünya Savaşından bu yana Avrupa'nın en karanlık günlerinin yaşandığını belirterek, şunları söyledi: Türkiye'nin katılım müzakereleri AB-Türkiye ilişkilerinin belkemiğidir. Maalesef bu süreç, bazı üye ülkelerden tarafından fazlasıyla siyasallaştırılmıştır. Bizler, AB'nin güvenilir bir uluslararası aktör olarak davranmasını ve Türkiye'nin AB yolcuğunda desteklenmesini bekliyoruz. AB'ye katılım süreci, Türkiye'deki reform sürecinin arkasında yatan en önemli itici güçtür. Müzakerelerdeki siyasi blokaja rağmen Türkiye reformlarına tüm hızıyla devam etmektedir. 21'inci yüzyılda Avrupa'nın ortasında yaşanan Ukrayna'daki trajedi hepimiz için bir uyarıdır. Türkiye gibi kilit bir ülkeyi AB dış ve güvenlik politikasının dışında tutmak, AB'nin hareket kabiliyetini sınırlamak anlamına gelir. AB artık samimi adımlar atmalı. Yapıcı bir yaklaşım her iki tarafın kazancına olacaktır.

ORTAK GELECEĞİMİZ AVRUPA

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Ufuk Avrupa Programı'nın açılışında konuştu. Türkiye'de AB programlarına en etkin şekilde katılmayı ve bu programlardan yararlanmayı öncelikli konu olarak gördüklerini söyleyen Kaymakcı "2021-2027 döneminde AB'nin 13 programı ve ajansına da ilke olarak katılma kararı aldık. Bunlardan 5'ine şu an itibarıyla katılmış durumundayız" dedi. Bütün kurumların AB programlarına katılmaya hazır olduğunu söyleyen Kaymakcı "Zira ortak geleceğimiz Avrupa, ufkumuz Avrupa" ifadesini kullandı.

İLİŞKİLERİMİZİ İYİLEŞTİRELİM

Avrupa Parlamentosunun (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Ankara ile Brüksel arasında yakalanan "pozitif" ortamın, uzun süredir durağan olan ilişkilerin iyileştirilmesi yönünde kullanılması çağrısında bulundu. Amor "Şu an pozitif bir ortam var ve bu dönemde geçmişte yapılan tartışmaları sonlandırmak ve geleceğe birlikte ulaşmak için odaklanmaya çalışalım" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işgale karşı uluslararası hukukun kuralları ve ilkeleri ile Ukrayna'nın egemenliğini savunduğunu belirten Amor, bunun AB-Türkiye ilişkileri için yeni bir fırsat olduğunu vurguladı.

YÜCEL KAYAOĞLU

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Yapay zekayla ilk tüp bebek
Yapay zekayla ilk tüp bebek
15 milyarlık iftar
15 milyarlık iftar
Alzheimer hastası kadına akılalmaz işkence kamerada
Alzheimer hastası kadına akılalmaz işkence kamerada
Başkent'te FETÖ'nün 'sağlık yapılanması' operasyonu: 15 gözaltı
Başkent'te FETÖ'nün 'sağlık yapılanması' operasyonu: 15 gözaltı
Doktor ile uzman çavuş tartışmasındaki doktor konuştu
Doktor ile uzman çavuş tartışmasındaki doktor konuştu
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklık artacak - Haritalı
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklık artacak - Haritalı

Bu Habere Tepkiniz

MEB, ön inceleme işlemlerinde kimlerin görevlendirileceğini açıkladı

MEB, ön inceleme işlemlerinde kimlerin görevlendirileceğini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, ön inceleme ile ilgili iş ve işlemlerin mer'i mevzuat hükümlerine göre yürütülmesi gerektiğini tüm yetkililere bildirdi.
Emniyet, maaş promosyon talimatını illere gönderdi

Emniyet, maaş promosyon talimatını illere gönderdi

Emniyet Genel Müdürlüğü maaş promosyonlarına dair yazıyı il emniyet müdürlüklerine gönderdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
YÖK, 2022 yılındaki GYS kararını netleştirdi

YÖK, 2022 yılındaki GYS kararını netleştirdi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 2022 yılı içinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açmayacağını üniversitelere bildirdi!
KPSS 2022/4 tercih sonuçları açıklandı

KPSS 2022/4 tercih sonuçları açıklandı

KPSS 2022/4 tercih sonuçlarını ÖSYM açıkladı
Doktorası bitmiş araştırma görevlisi lisansüstü programlarda ders verebilir mi?

Doktorası bitmiş araştırma görevlisi lisansüstü programlarda ders verebilir mi?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, doktorası bitmiş araştırma görevlilerinin lisansüstü programlarda ders verebilmesine imkan verilmeli!
Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge için seçim beklenmeyecek

Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge için seçim beklenmeyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Dünya Gazetesi'ne verdiği röportajda 3600 ek göstergenin ne zaman yürürlüğe gireceği hususunda; 'Seçim beklenmeyecek, Sayın Cumhurbaşkanımız bu sene içinde çıkaracağız diye açıkladı. Çalışmalarımızı ona göre yürüttük' İfadelerini kullandı
Memurun tercihi alınmadan re'sen atama mahkemeden döndü

Memurun tercihi alınmadan re'sen atama mahkemeden döndü

Danıştay 2. Dairesi, Isparta Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan davacının, aynı unvanla Bitlis Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü emrine atanmasına ilişkin işlemi hukuka aykırı bularak iptal eden mahkeme kararını onadı.
Niğde Milli Eğitim Müdürlüğünden garip harcırah sorusu

Niğde Milli Eğitim Müdürlüğünden garip harcırah sorusu

Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü, 2022 ve 2023 yılı toplu sözleşmesinde, sözleşmeli personel harcırah verilmesine yönelik düzenleme olmasına rağmen, Bakanlığa görüş yazısı sordu.
Anayasa Mahkemesi 24 Martta 6 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 24 Martta 6 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 24 Mart 2022 Genel Kurul Gündemini açıkladı.18 dosyayı gündeme alan Mahkeme, bunların 6'sını esastan karara bağlayacak
Başkomiser rütbesine terfi ettirilmeme işlemine iptal kararı

Başkomiser rütbesine terfi ettirilmeme işlemine iptal kararı

'Benden daha fazla disiplin cezası alan terfii ettirildi' diyen komiseri Danıştay haklı buldu
SGK 550 sözleşmeli personel alacak

SGK 550 sözleşmeli personel alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel alacak.Son başvuru 24 Mart 2022.
Arka Sokaklar 620.Bölüm 2. Fragmanı

Arka Sokaklar 620.Bölüm 2. Fragmanı

Arka Sokaklar 620.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü 25 Mart Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 nisan 2022
Haftanın fırsat ürünleri (21-26)

Haftanın fırsat ürünleri (21-26)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri