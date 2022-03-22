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Doktor ile uzman çavuş tartışmasındaki doktor konuştu

Türkiye Gazetesi'nden Fuat Uğur, geçen hafta ülkenin gündeminde yer alan doktor ve uzman çavuş arasındaki tartışma ve sonra ortaya çıkan darp görüntülerinde yer alan Dr. Tahir Tarımer ile görüşmesini bugünkü yazısında aktardı.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 22 Mart 2022 07:35
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Fuat Uğur'un yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Dr. Tahir Tarımer ile aramızda geçen diyaloğu eksiksiz aktarmaya çalışacağım. Dr. Tarımer sesinden hissettiğim kadarıyla heyecanlı ve yaşanan bu olayın merkezinde olmaktan dolayı bir hayli endişeli.

Kendisine ilk önce "Olayı sizin ağzınızdan dinlemek istiyorum, sorularımı sonra yönelteceğim" dedim. Anlattı:

"Olay çok basit aslında. Hasta gece 11.30 sıralarında geldi. Daha önce birkaç hastaneye gidip muayene olmuş, tahlil yaptırmış. Ona Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmesini söylemişler. Burası son basamak hastane. Hasta gergin olabilir, bunu kabul ederiz her zaman. Biz de her gelen hastaya bakmaya çalışıyoruz. Anlattı derdini. Sivil giyimliydi, ben onun asker olduğunu bilmiyordum. Birkaç hastanede testlerini yaptırmış, ona ultrason çektirmesi gerektiğini bildirmişler. Israrla ultrason istedi. Bizde de o saatte ultrason yapacak kimse yoktu. Kan testlerini görelim, tomografi yaparız, daha net sonuç elde ederiz. Ve bu yüzden muayene etmek istedim. Çünkü bir şey atlamayalım istiyoruz. Kabul etmedi ve gideceğini söyledi. Tamamen ultrasona odaklanmıştı. Çünkü öyle demişler ona. Bağırış çağırış başladı aramızda. Dediğim gibi asker olduğunu söylemedi. Asker olduğunu söyleyenleri ikiletmiyorum ben. Ne isterse oldurmaya çalışıyorum. Konuşma normal seyrinden çıktı. Bana 'Bütün doktorlar aynı b.ksunuz. Aldığınız paralar zehir zıkkım olsun' dedi ve bizim hastane evrakları da elindeydi. İstedim vermedi. Çünkü o evraklar bizim üzerimize kayıtlı. Bu yüzden ceza alan arkadaşlarımız var. Girişte her hastaya kayıt açılıyor ve bizim kurumun evrakı. Kapıya yöneldi gitmek için. Ben de arkasından gittim, evrakı almak için müdahale ettim. Yere düştük. Boğazıma sarıldı, gözlüğüm kırıldı. Darp raporu aldım. Şikayet ettim ve ardından hastaneden ayrıldım. Sonra olanlardan haberim yok."

VİDEOYU İZLEMEDİM!

-Tahir Bey, siz önce "Bana saldırdı, darbetti" dediniz ve rapor aldınız, şikayet ettiniz. Ama sonra görüntüler ortaya çıktı. Orada sizin Uzman Çavuş Aladağlı'ya saldırdığınız görülmekte.

-"Dediğim gibi ben kurum evraklarını almak istedim sadece."

-Peki, siz görüntüleri izlediniz mi?

-"Hayır, izlemedim, bana ulaşmadı."

-Nasıl olur, tüm medyada var, telefonunuzdan izleyebilirsiniz.

-"Görüntünün tamamını görmedim. Kesik mi montajlı mı bilmiyorum. Sesler yok. Tamamını izleyemedim."

-Tahir Bey, siz evrakı almak istediğinizi ifade ediyorsunuz ama görüntüler bize başka bir şey söylüyor. Saldıran sizsiniz. Şimdi "Başka türlü davranabilirdim" diye aklınızdan geçiriyor musunuz?

-"Evet, olabilirdi. Örneğin oradaki güvenlik görevlisine söyleyebilirdim. Ama dediğim gibi evrak üzerime zimmetli. Korktum. Ne yapabilirim ki. Hasta da evrakı yere attı."

-Tutanak düzenleyebilirdiniz misal, oradaki görevlilerin tanıklığıyla ve bu hadise de hiç yaşanmayabilirdi.

KAPAT [X]

-"Bu olabilirdi evet. Bu hasta dosyayı teslim etmedi diye oldu. Bilmediğim için. Korkuyla evrakıma sahip çıktım. Tutanakla bu işi sonuca bağlardım. Korktum açıkçası, üzerime zimmetli."

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