Metali de depolama zamanı

Geçen yılı 12,4 milyar dolar ihracatla kapatan demir ve demir dışı metaller sektörünün çatı STK'sı İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), nisanda yeni yönetimini seçmeye hazırlanıyor. İDDMİB başkan adayı Çetin Tecdelioğlu, sektörün dört yıllık ihracat ve büyüme rotasının ana hatlarını oluşturan projelerinin detaylarını açıkladı. Yabancı öğrencilerden ihracat elçileri, e-ihracat, sektör endeksi, üye sorunlarının 24 saat içerisinde çözüme kavuşması için kurulacak 'Kırmızı Hat' ve İDDMİB Kadın İhracatçı TİM'i gibi projeleri bulunan Tecdelioğlu ve ekibinin ilk hedefi 16 proje ile 20 milyar dolar ihracata ulaşmak.

Pandemi sonrası tedarik zincirinin kırılmasıyla Türkiye'ye yönelen bir fırsatın olduğuna işaret eden Çetin Tecdelioğlu, "Metal endeksi oluşturmaya çalışacağız. Son dönemde lojistik, enerji, pandemi ve son savaşla ham madde ve emtia fiyatları uçtu gitti. Ham maddeye yakınlığımız üretim kabiliyetimizi çok artırıyor. Özellikle dünyada yüzlerce LME (Londra Metal Borsası) deposu var. Bunlardan bir tanesinin Türkiye'de olması için çaba sarf etmiştik. Eğer Türkiye'de Londra Metal Borsasına kayıtlı bir depo oluşursa ham maddeye çok daha hızlı bir şekilde ulaşır hale geliriz. Şu an her şeyde sıkıntı yaşıyoruz. Sadece ham madde değil, tedarik zincirinde bir kırılma var" değerlendirmesini yaptı.

ÖNDER ÇELİK