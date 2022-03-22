Sabah saatlerinde sallandı! Bursa'da panik yaratan deprem

AFAD verilerine göre Bursa Mustafakemalpaşa'da sabah saatlerinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

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Bursa'dan deprem haberi geldi. AFAD verilerine göre, merkez üssü Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 07.22'de meydana gelen depremin derinliği 6,99 km olarak ölçüldü.