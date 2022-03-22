Başkent'te FETÖ'nün 'sağlık yapılanması' operasyonu: 15 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sağlık yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde, gözaltı kararı verildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Mart 2022 08:17
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sağlık yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde, gözaltı kararı verildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız