Avrupa'dan turizm atağı

Pandeminin gölgesinden sıyrılmaya hazırlanan Türkiye, 2022 turizm sezonuna güçlü girdi. İlk iki aylık verilerde 2019'a yaklaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın dün açıkladığı turizm istatistiklerine göre, Türkiye'ye ocakşubatta 2 milyon 823 bin yabancı turist geldi. 2019'un aynı döneminde ülkemizi 3 milyon 209 bin yabancı turist ziyaret etmişti.

ALMAN VE İNGİLİZLER REKORDA

İlk iki aylık rakamlara bakıldığında Avrupalı turist sayısının artışı dikkat çekiyor. 2021'in eylül ayından beri ülkemize gelen ve bu yıl rezervasyon atağı yapan İngiliz turistler, ilk iki aylık dönemde tüm zamanların rekorunu kırdı. Türkiye'ye İngiltere'den gelen turist sayısı 2019'da 80 binken, 2022'de bu sayı aşılarak 94 bine yaklaştı. Yine ülkemizin bir diğer ana pazarı olan Almanya'dan gelen turist sayısı 235 bin iken, bu yılın ilk iki ayında bu sayı 231 bini aştı.

ŞUBATTA % 186.5 ARTIŞ

Şubat ayında ise Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı da önceki yıla göre yüzde 186.5 artarak 1.54 milyon oldu. 2020'nin şubat ayına göre ise yabancı turist sayısı yüzde 10 düştü. Şubatta ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 128 binle Bulgaristan birinci sırada yer alırken, bunu 128 binle Almanya, 120 binle İran ve 112 binle Rusya izledi.

SAVAŞ ÖNCESİ GELDİLER

Türkiye'nin son yıllarda ilk 5'i arasında yer alan pazarlarından Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan sıcak savaş bu iki ülkeden gelecek turist sayısıyla ilgili belirsizlikleri de artırdı. Savaş öncesi her iki pazardaki turist sayısında artış görülürken, 2019 yılı rakamlarının da aşıldığı dikkat çekti. Buna göre ocak-şubat aylarında Rusya'dan gelen turist sayısı 2019'da 179 binken, 2022'de bu sayı 246 bine çıktı. Ukrayna'dan gelen turist sayısı da 75 binken, bu yılın aynı döneminde bu sayı 79 bini aştı. İki ülke arasında sıcak savaşın yaşanması nedeniyle önümüzdeki aylarda bu ülkelerden gelen turist sayısında düşüş bekleniyor.

Betül ALAKENT