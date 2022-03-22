Polis memuru eşi tarafından öldürülen hemşireye veda edildi
Kilis'te hastane önünde eşi tarafından silahla vurularak öldürülen hemşire Fatma Solak memleketi Hatay'da toprağa verildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 22 Mart 2022 19:04
Kilis'te hastane önünde polis memuru eşi H.S. tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybeden hemşire Fatma Solak'ın cenazesi memleketi Hatay'ın Hassa ilçesine getirildi. Solak'ın cenazesi, Küreci Mahallesi Kıranyurdu Mezarlığı'nda yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız